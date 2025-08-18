COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Daniel Noboa inicia visita oficial a Brasil para fortalecer vínculos con Lula da Silva

Este encuentro subraya la importancia del diálogo directo entre Daniel Noboa y Lula para abordar asuntos como la integración regional y el comercio exterior.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Daniel Noboa inicia visita oficial a Brasil para fortalecer vínculos con Lula da Silva
El presidente Daniel Noboa llegó la noche del domingo 17 de agosto al aeropuerto de Brasilia, Brasil. Foto: Presidencia de Ecuador.
Daniel Noboa inicia visita oficial a Brasil para fortalecer vínculos con Lula da Silva
El presidente Daniel Noboa llegó la noche del domingo 17 de agosto al aeropuerto de Brasilia, Brasil. Foto: Presidencia de Ecuador.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El presidente Daniel Noboa llegó la noche del domingo 17 de agosto al aeropuerto de Brasilia. Este desplazamiento apunta a reforzar la cooperación bilateral entre Ecuador y Brasil.

Durante su estadía, el mandatario ecuatoriano sostendrá un encuentro con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para abordar temas estratégicos.

La agenda entre Daniel Noboa y Lula buscará impulsar el desarrollo sostenible y el comercio entre ambos países. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, destacó que el diálogo incluirá asuntos clave para mejorar la cooperación regional y el bienestar de ambas poblaciones.

Encuentro presidencial de Daniel Noboa y Lula da Silva: cooperación estratégica

El gobierno brasileño confirmó que el presidente Lula y Daniel Noboa iniciarán su reunión en el Palacio de Planalto a las 11:00 hora local (09:00 Ecuador). Luego, ambos líderes se trasladarán al Palacio de Itamaraty para un almuerzo que fortalecerá lazos diplomáticos y comerciales.

Este encuentro subraya la importancia del diálogo directo entre Daniel Noboa y Lula para abordar asuntos como la integración regional y el comercio exterior. La relevancia de esta cita se destaca en medio de un contexto internacional clave para Ecuador y Brasil.

Reuniones con líderes del Congreso y desafíos regionales

En la tarde, el presidente Daniel Noboa mantendrá encuentros con autoridades del Congreso brasileño, incluyendo al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y al titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. También sostendrá un diálogo con integrantes de la Corte Suprema.

La agenda del presidente ecuatoriano en estos encuentros abarcará medioambiente, desarrollo sostenible, integración regional y comercio exterior. Además, se discutirán los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos, tema crucial para la economía ecuatoriana y brasileña.

Inicio de gira internacional y fortalecimiento diplomático

Esta es la primera visita de Daniel Noboa a Brasil tras su elección en abril pasado. Brasil representa el primer destino de una gira internacional que también incluye Uruguay y Argentina. El presidente ecuatoriano está acompañado por varios funcionarios, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

La gira busca potenciar relaciones bilaterales en materia económica y política. Además, reafirma la prioridad que Daniel Noboa da a la integración regional para impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible en América del Sur.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: el mercado de bienes raíces se adapta a nuevos perfiles de compradores, con los ecuatorianos a la cabeza

Alerta en Guayaquil por hallazgo de tacos de dinamita en las inmediaciones del Cuartel Modelo

Daniel Noboa inicia visita oficial a Brasil para fortalecer vínculos con Lula da Silva

Elecciones Bolivia 2025 | Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga se disputarán la presidencia en segunda vuelta

Alerta: ¿Magis TV o Flujo TV al borde del cierre en Ecuador, Colombia y el resto del mundo?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: el mercado de bienes raíces se adapta a nuevos perfiles de compradores, con los ecuatorianos a la cabeza

Alerta en Guayaquil por hallazgo de tacos de dinamita en las inmediaciones del Cuartel Modelo

Daniel Noboa inicia visita oficial a Brasil para fortalecer vínculos con Lula da Silva

Elecciones Bolivia 2025 | Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga se disputarán la presidencia en segunda vuelta

Alerta: ¿Magis TV o Flujo TV al borde del cierre en Ecuador, Colombia y el resto del mundo?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta: el mercado de bienes raíces se adapta a nuevos perfiles de compradores, con los ecuatorianos a la cabeza

Alerta en Guayaquil por hallazgo de tacos de dinamita en las inmediaciones del Cuartel Modelo

Elecciones Bolivia 2025 | Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga se disputarán la presidencia en segunda vuelta

Alerta: ¿Magis TV o Flujo TV al borde del cierre en Ecuador, Colombia y el resto del mundo?

Barcelona es sorprendido por Macará en el Monumental y se aleja del líder Independiente del Valle

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO