Cuenca tendrá clima frío y nublado este sábado 9 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) trae el pronóstico del clima más reciente para este sábado 9 de agosto de 2025, con un enfoque especial en Cuenca, la joya andina, acompañado de un vistazo al clima en Portoviejo, Manta, Guayaquil y Quito. Publicado hoy, viernes 8 de agosto, este reporte captura las dinámicas meteorológicas del país, desde los vientos alisios en la costa hasta los patrones andinos que dan vida al clima serrano. ¡Prepárate para disfrutar Cuenca y planifica tu día!

En Cuenca, a 2,560 metros de altitud, el INAMHI pronostica un sábado 9 de agosto con temperaturas entre 8 °C y 20 °C. La sensación térmica rondará los 19 °C, pero la radiación UV en nivel 9 (muy alta) hace imprescindible el uso de protector solar y sombrero, especialmente al mediodía.

Con un 30% de probabilidad de lluvia, espera lloviznas ligeras hacia el final del día bajo un cielo nublado. Las mañanas frescas piden un abrigo ligero, perfecto para recorrer el centro histórico o disfrutar de un café junto al río Tomebamba. Cuenca, conocida por su encanto patrimonial y su clima variable, refleja las condiciones típicas de agosto en la sierra, según datos históricos del INAMHI.

Portoviejo con clima húmedo y cielo nublado

En Portoviejo, capital de Manabí, se esperan temperaturas entre 21 °C y 31 °C. La humedad del 76% elevará la sensación térmica a 33 °C. La radiación UV estará en nivel 9 (muy alta), y con un 35% de probabilidad de lluvia, se prevén chubascos ligeros por la tarde bajo un cielo nublado.

El ambiente costero, influenciado por corrientes oceánicas, mantiene a Portoviejo en un clima cálido y húmedo.

Manta: Sol con probabilidades bajas de lluvia

Manta disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas de 21 °C a 29 °C. La sensación térmica alcanzará los 31 °C por la humedad del 79%. La radiación UV estará en nivel 8 (alta), y un 30% de probabilidad de lloviznas al final del día no opacará las actividades en esta vibrante ciudad costera.

Guayaquil: clima caluroso y cielos despejados

En Guayaquil, el termómetro marcará entre 21 °C y 32 °C, con una sensación térmica de hasta 35 °C debido a la humedad del 81%. La radiación UV en nivel 9 (muy alta) requiere protección solar. Sin probabilidad de lluvia (0%), el día será soleado, ideal para disfrutar del Malecón o un paseo por la ciudad.

Quito: Nubes y frescura capitalina

En Quito, a 2,850 metros, las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 18 °C, con una sensación térmica de 17 °C. La radiación UV en nivel 10 (extremadamente alta) exige precauciones. Con un 60% de probabilidad de lluvia, se esperan chubascos moderados por la tarde bajo un cielo nublado, típico de la influencia de la cordillera oriental.

¡Vive el sábado al máximo en Cuenca y el resto de Ecuador con este pronóstico del INAMHI! Ya sea paseando por sus calles empedradas o planificando aventuras en otras ciudades, mantente listo para el clima.