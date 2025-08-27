COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa en el cantón Sucre, en Manabí

Según datos oficiales de la Policía Nacional, lo que va de 2025 se han registrado más de 780 muertes violentas en la provincia.
Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, asesinadas a balazos, dejó un ataque armado en el cantón Sucre, en la provincia de Manabí.
Más de 780 muertes violentas se han registrado en Manabí en lo que va del 2025. (Foto referencial)
Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, asesinadas a balazos, dejó un ataque armado en el cantón Sucre, en la provincia de Manabí.
Más de 780 muertes violentas se han registrado en Manabí en lo que va del 2025. (Foto referencial)

Redacción

Redacción ED.

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, asesinadas a balazos, dejó un ataque armado en el cantón Sucre, en la provincia de Manabí. Ocurrió la mañana de este miércoles 27 de agosto dentro de una vivienda ubicada en la parroquia Leonidas Plaza, de esta ciudad manabita. El violento ataque, perpetrado por sicarios, generó conmoción y temor entre los moradores del sector debido a las detonaciones.  

Según información preliminar de la Policía Nacional, los agresores ingresaron a la vivienda y dispararon múltiples veces contra las víctimas. Los cuerpos de las cuatro personas quedaron sobre un colchón. Los casquillos hallados en la escena indican que los atacantes utilizaron armas de grueso calibre. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias investigativas.

Personas asesinadas dentro de una casa en Sucre

El cuádruple homicidio se suma a una ola de violencia en la Subzona Manabí. En menos de 24 horas, hasta las 10h00 de este miércoles, se reportaron once muertes violentas en la provincia: Cuatro en el cantón Sucre, tres en el Distrito Manta, dos en Portoviejo, una en Rocafuerte y una en el sitio Bonce del cantón Santa Ana. Manabí enfrenta un año particularmente violento.

Según datos oficiales de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han registrado más de 780 muertes violentas en la provincia, siendo los distritos de Manta y Portoviejo los más afectados. Las autoridades han intensificado las investigaciones para identificar a los responsables de este y otros casos, aunque no se han revelado detalles sobre los posibles móviles del ataque en Leonidas Plaza.

Aumento en los índices de criminalidad

Los hechos han generado alarma en la comunidad, que exige mayor seguridad y medidas efectivas para frenar la escalada de violencia. Las autoridades locales y nacionales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso específico. Sin embargo, se espera que las investigaciones avancen para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.  

La provincia de Manabí, conocida por su actividad turística y comercial, ha visto un aumento en los índices de criminalidad en los últimos años. Esto ha llevado a las autoridades a implementar operativos conjuntos entre la Policía Nacional y otras instituciones para intentar controlar la situación. Sin embargo, los recientes sucesos evidencian los desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad ciudadana. (17)

