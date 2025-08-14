Cuatro ecuatorianos buscan avanzar de ronda en la Conference League

Los ecuatorianos Ángelo Preciado, Nilson Angulo, Keny Arroyo y Jordi Govea disputarán este jueves 14 de agosto de 2025 los partidos de vuelta de la tercera ronda de la UEFA Conference League en Europa, buscando clasificar a la fase de grupos con Sparta Praga, Anderlecht, Besiktas y Olimpija.

Sparta Praga con ventaja, pero sin Preciado

Sparta Praga, con el ecuatoriano Ángelo Preciado, enfrentará al Ararat-Armenia este jueves a las 11h00 (hora de Ecuador) en el Vazgen Sargsyan Stadium, Ereván, por la vuelta de la tercera ronda de la Conference League. En la ida, Sparta Praga venció 4-1 en la Generali Arena, con goles de Patrik Vydra, un autogol de Joao Queirós, Jan Kuchta y Veljko Birmančević. El equipo checo puede perder por hasta dos goles de diferencia para avanzar.

Preciado, de 27 años, no jugó en la ida por una lesión muscular, y su participación en la vuelta está en duda. El lateral, titular habitual con 90 minutos en la mayoría de los partidos de la Czech First League 2024-25, aportó dos asistencias en la victoria 4-0 ante Aktobe en la ronda previa.

Anderlecht, sólido con Nilson Angulo

Anderlecht, con Nilson Angulo, visitará al Sheriff Tiraspol en el Sheriff Stadium, Tiraspol, a las 12h00. En la ida, Anderlecht ganó 3-0 con un gol de Angulo a los 17 minutos, además de tantos de Kasper Dolberg y Yari Verschaeren. Los belgas pueden perder por hasta dos goles para clasificar, pero una derrota por tres goles llevaría la serie a penales.

Angulo, de 22 años, jugó 97 minutos en la ida y busca consolidarse tras una temporada irregular. El ex Liga de Quito rechazó una oferta de Sparta Praga en julio de 2025.

Besiktas con Arroyo desde el banquillo

Besiktas, con Keny Arroyo, recibirá al St. Patrick’s Athletic a las 13h00 en el Tüpraş Stadium, Estambul. En la ida, Besiktas venció 4-1 en Dublín, con un triplete de Tammy Abraham y un gol de João Mário. Arroyo, de 19 años, no fue considerado en la ida, pero probablemente será suplente. Los turcos avanzarán con un empate, victoria o una derrota por hasta dos goles.

Arroyo, ex Independiente del Valle, busca más minutos tras no participar en la eliminación de Besiktas en la Europa League ante Shakhtar Donetsk (6-2 global).

Olimpija, obligado a ganar

Olimpija Ljubljana, con Jordi Govea, visitará al Egnatia a las 14h00 en el Elbasan Arena, Albania. En la ida, ambos equipos empataron 0-0 en el Stožice Stadium. Olimpija necesita ganar para avanzar; un empate llevará la serie a penales, y una derrota lo eliminará.

Govea, de 25 años, no fue convocado para la ida por decisión técnica y su participación en la vuelta es incierta. El campeón de la PrvaLiga 2024-25 superó al Inter Club d’Escaldes en penales en la ronda previa.

La Conference League

La UEFA Conference League 2025, en su tercera ronda de clasificación, enfrenta a equipos de ligas medianas y grandes. Los ganadores avanzarán a la cuarta ronda, última etapa antes de la fase de grupos. Ecuador incrementa su presencia en Europa, con Preciado, Angulo, Arroyo y Govea como representantes.

Próximos pasos

Los partidos de vuelta definirán el pase a la cuarta ronda el 14 de agosto de 2025, con la fase de grupos iniciando el 2 de octubre, según UEFA.com. Los ganadores enfrentarán a rivales como Fiorentina o Vitoria Guimarães, según Sofascore