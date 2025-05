Cuatro detenidos por presunta implicación en muerte de hombre hallado en río de El Carmen

Cuatro hombres resultaron detenidos la madrugada del lunes 26 de mayo en El Carmen, provincia de Manabí, por su presunta implicación en la muerte de un hombre cuyo cuerpo se encontró flotando en el río Limones el pasado sábado. Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio, mientras se trabaja en la identificación formal del fallecido, que podría ser un profesor desaparecido.

Cuatro detenidos tras hallazgo del cuerpo en río Limones

El jefe distrital de Policía de El Carmen, Iván Bayas, confirmó la detención de cuatro individuos de entre 20 y 30 años como parte de las investigaciones por el hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Limones. El descubrimiento se produjo el sábado 24 de mayo en horas de la mañana, cuando moradores alertaron sobre un cadáver flotando en el afluente. Aunque la víctima aún no ha sido oficialmente identificada, familiares del profesor Alexander Barreiro, quien desapareció el miércoles 21 de mayo, creen que podría tratarse de él. Las autoridades esperan los resultados de las pericias forenses para determinar la identidad y las causas de muerte. Los detenidos, cuyos nombres no han sido revelados para no entorpecer el proceso judicial, portaban teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

Investigación con apoyo interprovincial

Según informó Bayas, agentes de diferentes provincias se trasladaron a El Carmen para reforzar las investigaciones. El caso ha generado atención por sus posibles implicaciones en un presunto crimen violento. «Se harán las pericias para determinar autorías en el caso», señaló el jefe policial. Las diligencias incluyen el análisis de los dispositivos móviles incautados, la revisión de cámaras de seguridad en zonas cercanas y entrevistas a personas del entorno del profesor Barreiro. Por ahora, las autoridades han optado por manejar el proceso con reserva, debido a la etapa preliminar en que se encuentra. Mientras tanto, la comunidad educativa y los familiares del maestro desaparecido viven momentos de incertidumbre. A pesar de la falta de confirmación oficial, algunos de sus allegados han reconocido prendas que portaba el cuerpo hallado.

Contexto: desapariciones y violencia en la región

La desaparición de Alexander Barreiro se reportó el 21 de mayo. Según información proporcionada por sus familiares, salió de su domicilio en horas de la tarde y no regresó. Desde entonces, no se ha sabido de su paradero. Su teléfono también está fuera de servicio. El Carmen, ubicado en el límite entre las provincias de Manabí y Santo Domingo, ha registrado un aumento en hechos violentos y desapariciones durante el último año. Además, Manabí se ubica como una de las cinco provincias con mayor número de homicidios intencionales (31).