¿Cuánto cuesta el sabor a Ecuador en Estados Unidos? El precio real de la nostalgia

Recorrer un pasillo de supermercado en Nueva York, Miami o Chicago puede convertirse en un reencuentro emocional para los migrantes ecuatorianos. Los productos que evocan la niñez, la comida de casa y los domingos en familia están disponibles, pero no siempre a precios accesibles. La nostalgia tiene un costo, y en EE.UU., ese costo se mide en dólares por cada funda de chifles, lata de atún o paquete de pan de yuca.

“Una lata de atún Van Ecuador me cuesta casi el doble que en Portoviejo, pero cuando me hago un ceviche en Houston, me siento en casa”, cuenta Jessenia Rivera, migrante manabita. Ella, como miles de ecuatorianos en el exterior, recurre a supermercados latinos y tiendas virtuales para mantener viva su conexión con la tierra que dejaron atrás.

Precios actualizados de productos ecuatorianos

Un monitoreo realizado en julio de 2025 en tiendas físicas y plataformas digitales de Estados Unidos reveló los siguientes valores de referencia:

Chifles (5 oz): entre USD 2,50 y 2,79 , dependiendo de la tienda.

Lata de atún Van Ecuador (5.3 oz): entre USD 2,50 y 4,45 , según tienda y presentación.

Pack de 4 latas de 3 oz: USD 5,99 .

Pan de yuca congelado (14 oz): entre USD 4,99 y 6,99 .

Sal prieta (200 g): entre USD 2,50 y 4,69 , según marca.

Maní molido o pasta de maní: entre USD 4,00 y 4,75 .

Pescado congelado: camarón pelado USD 12,99/lb

El sabor de casa, en dólares

Comprar productos ecuatorianos en EE.UU. no es barato, pero sigue siendo una prioridad emocional para quienes buscan recrear sus raíces a través de la comida. Algunos migrantes los adquieren en ferias dominicales, otros en plataformas como Amazon o supermercados especializados en productos latinos.

“Aquí no hay desayuno sin chifles”, dice Andrés Mera, quien vive en Nueva Jersey desde 2018. Para él, pagar USD 2,79 por un paquete de chips de plátano es parte del precio de mantener su identidad intacta.

Estos productos, aunque más costosos que en Ecuador, cumplen una función cultural y emocional: permiten revivir costumbres, mantener recetas familiares y transmitir tradiciones a las nuevas generaciones.

Precios de productos: Ecuador vs EE.UU.

Producto Presentación (Ecuador) Precio Ecuador (USD) Presentación (EE.UU.) Precio EE.UU. (USD) Chifles 300 g (supermercado) 1,50 5 oz (~140 g) 2,50–2,79 Lata de atún Real 142 g (supermercado) 1,15 5.3 oz (~150 g) 2,50–4,45 Pan de yuca congelado 500 g (supermercado) 1,70 14 oz (~400 g) 4,99–6,99 Sal prieta 170–200 g (supermercado) 2,00 170–200 g 2,50–4,69 Maní molido / maní salado 500 g (supermercado) 2,50 500 g 4,00–4,75 Camarón 1 lb camarón mediano pelado (supermercado) 2,98 1 lb pelado congelado USD 12,99 (*Estimaciones calculadas a partir de precios referenciales)

En general, Los chifles, atún, pan de yuca y sal prieta se consiguen entre 1,5 y 3 veces más baratos en Ecuador. En EE.UU., el camarón cuesta 4 a 5 veces más que su equivalente en Ecuador.

Sin embargo, detrás de cada producto ecuatoriano comprado en EE.UU. hay más que una transacción comercial. Hay un acto de resistencia, de apego, de pertenencia. La comida se convierte en lenguaje de la memoria y en puente entre generaciones. Aunque los precios sean elevados, el valor emocional que representa cada bocado los justifica para quienes se aferran a su identidad desde lejos.