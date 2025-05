¿Cuánto cuesta dar a luz para una extranjera sin seguro médico en Estados Unidos?

Una turista embarazada que da a luz en Estados Unidos sin seguro médico puede enfrentar gastos altos. Se estima que entre $13,000 y $50,000 o más, dependiendo del estado y ciudad en que esté; así como tipo de parto y las complicaciones.

La atención médica es obligatoria bajo ley federal, pero no gratuita. Las implicaciones económicas, legales y migratorias hacen que este tema sea cada vez más relevante. En países como Ecuador, las autoridades estadounidenses ya advierten sobre las consecuencias del llamado “turismo de parto”.

Atención médica es garantizada, pero no gratuita en EE.UU.

Bajo la Ley EMTALA (Emergency Medical Treatment and Labor Act) de 1986, los hospitales en Estados Unidos no pueden rechazar la atención médica de emergencia. Esto, incluso si la paciente es extranjera y no tiene seguro o estatus migratorio legal. La regulación incluye los casos de embarazo en trabajo de parto, que son clasificados como emergencias médicas.

Sin embargo, esto no significa que el servicio sea gratuito. Una turista sin seguro médico debe pagar de su bolsillo los costos del parto. Esto a menos que logre calificar para Medicaid de emergencia, un programa estatal que incluso puede cubrir ciertos casos en personas sin documentos.

Según datos actualizados, un parto vaginal sin complicaciones puede costar entre $13,393 y $18,865, mientras que una cesárea puede superar los $26,280 y llegar hasta $50,000. Estos valores varían según el estado y hospital donde se atienda el parto.

Si hay complicaciones, la deuda se dispara

En casos de emergencia médica más compleja, los costos se elevan drásticamente. Si el recién nacido requiere ingreso a una unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU), el precio puede escalar a más de $100.000. Se han documentado casos extremos con facturas de hasta $738.360 por complicaciones severas.

Los hospitales pueden ofrecer planes de pago o solicitar depósitos iniciales. Si no se cumple con el pago, la deuda puede ser transferida a agencias de cobro, lo que además puede tener efectos en futuras solicitudes de visa o reingreso a EE.UU. por parte de la madre.

Algunos hospitales clasifican estos casos como “atención no compensada” y absorben el costo. No obstante, esto no exime a la paciente de la responsabilidad de pagar si se le factura posteriormente.

¿Existe cobertura posible para turistas?

La mayoría de turistas no califica para cobertura médica gratuita. Sin embargo, algunos estados como California o Nueva York tienen programas de Medicaid de emergencia con políticas más inclusivas que pueden cubrir el parto de no residentes. Por el contrario, estados como Texas o Florida imponen restricciones más severas.

Los requisitos para acceder a estos beneficios son estrictos. En general, la turista debe demostrar ingresos muy bajos o residencia temporal comprobable.

Como alternativa, algunas agencias ofrecen paquetes de parto, que incluyen hospitalización y atención médica por un costo prepagado. No obstante, estos paquetes suelen excluir complicaciones y requieren pagos anticipados importantes. Otras mujeres optan por seguros médicos internacionales, aunque su cobertura es limitada en Estados Unidos.

Advertencia oficial sobre el turismo de parto

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador ha emitido repetidas advertencias sobre el turismo de parto. El 12 de mayo, a través de sus redes sociales, reiteró que rechazará visas a embarazadas cuyo objetivo principal sea dar a luz en EE.UU. para obtener la ciudadanía del bebé.

“Es inaceptable que padres extranjeros utilicen una visa de turista con el propósito principal de dar a luz en los EE. UU. para obtener la ciudadanía del recién nacido”, indicó la Embajada en su publicación oficial.

Esto se fundamenta en una reforma del reglamento de visas B implementada en enero de 2020, donde se incorporaron disposiciones para evitar que mujeres embarazadas viajen con el fin de parir en territorio estadounidense.

Los funcionarios consulares ahora tienen la facultad de negar visas si detectan que el viaje tiene como propósito central el nacimiento del hijo en suelo estadounidense, lo cual se considera una forma de fraude migratorio.

La nacionalidad del bebé no garantiza beneficios inmediatos

En Estados Unidos, todo niño nacido en su territorio es automáticamente ciudadano, según la 14ª Enmienda de la Constitución. Sin embargo, esto no implica beneficios migratorios inmediatos para los padres.

Algunos creen que tener un hijo estadounidense garantiza una residencia futura, pero esto solo es posible cuando el hijo cumple 21 años y solicita legalmente la residencia para sus padres. Hasta entonces, los padres no obtienen ningún estatus legal automático.

Analistas migratorios coinciden en que, si los padres no pueden cubrir los gastos del parto y acceden a ayuda pública, esto podría calificarse como carga pública, perjudicando futuras solicitudes de visa o ajuste de estatus migratorio, incluyendo el retiro de la Visa vigente.

Posturas políticas y controversias legales

La práctica del turismo de parto ha sido objeto de controversia política. El Presidente Donald Trump ha sido uno de los críticos más enfáticos de la ciudadanía por nacimiento, conocida como birthright citizenship.

Durante su administración, Trump propuso limitar la aplicación de la 14ª Enmienda a los hijos de ciudadanos o residentes permanentes, excluyendo a hijos de inmigrantes con estatus temporal o sin papeles. Aunque esa interpretación fue ampliamente rechazada por juristas y tribunales, su discurso influyó en la política migratoria y en la percepción pública del tema.

“La ciudadanía por nacimiento es un incentivo para la inmigración ilegal y el abuso del sistema”, argumentó Trump.

Actualmente, aunque no hay cambios constitucionales al respecto, la presión sobre consulados y puntos de ingreso se ha incrementado para evitar que embarazadas extranjeras accedan con visa de turista para dar a luz.

Recomendaciones y previsiones sobre partos en EE.UU.

Expertos recomiendan que, antes de viajar a Estados Unidos embarazada, se cuente con:

Un seguro médico internacional que cubra complicaciones, una carta de garantía financiera o preacuerdo hospitalario, información clara sobre los costos promedio del parto en el estado de destino y conocimiento de las implicaciones legales y migratorias.



No hacerlo puede derivar en deudas impagables, problemas migratorios futuros, o incluso cancelación de la visa.

Dar a luz en Estados Unidos no es gratuito

Dar a luz en Estados Unidos puede parecer una opción atractiva para garantizar la ciudadanía del hijo, pero los costos médicos, las restricciones migratorias y los riesgos legales lo convierten en una decisión que debe evaluarse con cuidado. La atención está garantizada, pero no es gratuita. Las autoridades estadounidenses vigilan activamente esta práctica, y las consecuencias para quienes intentan aprovecharse del sistema son cada vez más severas. (15)