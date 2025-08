Cuando Ecuador cedió tierras a Inglaterra: la historia detrás de la deuda de independencia

En septiembre de 1857, durante el gobierno de Francisco Robles García, el Estado ecuatoriano firmó el convenio Icaza-Pritchett con acreedores británicos para saldar su parte de la “deuda inglesa”, contraída por la Gran Colombia durante las guerras de independencia. Como garantía, Ecuador cedió extensas áreas territoriales que terminaron bajo dominio de empresas extranjeras. Aquello provocó graves consecuencias para las comunidades locales y la soberanía nacional.

Origen de la deuda y cesión territorial

La llamada “deuda inglesa” tenía su origen en los préstamos contratados por la Gran Colombia —entidad que incluía a Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá— para financiar la guerra contra España. De los 60.000 libras esterlinas originales, Ecuador debía cubrir 13.547 libras, entre capital e intereses.

Como parte del convenio de garantía firmado en 1857, el país entregó 2’600.200 cuadras de tierra, repartidas entre regiones del oriente ecuatoriano (Canelos y Zamora), la costa (río Cañar hasta el Guayas) y, principalmente, la actual provincia de Esmeraldas. Las tierras fueron transferidas como respaldo para los bonos de deuda y eventualmente terminaron en manos privadas británicas, señala en un artículo de Arcesio Ortiz Lemos en diario La Hora.

Dominio extranjero en San Lorenzo del Pailón

Los tenedores británicos de los bonos traspasaron sus derechos de posesión a la empresa Ecuador Land Co. Limited. Esta arrendó posteriormente los terrenos a otras compañías como The Pailón Co., Grindale Co. y la Esmeraldas Handelgesellschaft.

En la zona de San Lorenzo del Pailón, parte entonces de Imbabura, estas empresas establecieron un control efectivo del territorio. Se creó incluso una moneda local llamada “El Pailón”, y las compañías operaban con amplia autonomía. Al punto punto llegó la independencia que contaron con la intervención de un buque de guerra británico de 6.000 toneladas en respuesta a conflictos con pobladores locales, quienes reclamaban mejores pagos por la recolección de productos.

Este enclave británico funcionó como un estado paralelo, con operaciones comerciales, infraestructura y mecanismos de control propios, lo que afectó directamente la soberanía ecuatoriana.

Recursos naturales bajo control extranjero

Los sectores cedidos resultaron ser ricos en recursos naturales, superando ampliamente las expectativas de los acreedores. En las zonas cercanas al río Mataje, Santiago, Atacames y Tonchigüe, se encontraron bosques tropicales, minerales, maderas finas, tagua, caucho, y otros productos de alto valor comercial como balsa, café, cacao y tabaco.

Además, se identificaron yacimientos auríferos en las cuencas de los ríos Santiago, Bogotá, Tululbí y Palalbí, explotados artesanalmente. El área también albergaba una riqueza ictiológica considerable, sumada a una fauna abundante y tierras fértiles para cultivos diversos, entre ellos frutas tropicales y caña de azúcar.

A esto se sumaba el valor arqueológico del sitio, pues en La Tolita Pampa de Oro se ubicaban reliquias de la cultura La Tolita, consideradas de importancia histórica incalculable.

Infraestructura portuaria y económica británica

El Puerto de San Lorenzo fue transformado en una factoría británica, con capacidad para recibir barcos de tres mástiles que transportaban hasta 300 quintales de carga. La empresa extranjera construyó muelles de acopio en varios puntos clave de la provincia, incluyendo las desembocaduras de los ríos Santiago, Rioverde, Esmeraldas y Muisne.

En estos sitios se instalaron fábricas procesadoras de tabaco, aserraderos de maderas finas y centros de almacenamiento y exportación. Esta infraestructura fue utilizada para explotar sistemáticamente los recursos naturales, sin mayor beneficio para las poblaciones locales ni para el desarrollo económico nacional.

Deudas impagables y consecuencias políticas

Ecuador no fue el único país latinoamericano en enfrentar deudas insostenibles tras la independencia. Durante el siglo XIX, muchas naciones, incluyendo México, recurrieron a préstamos europeos. La falta de capacidad para honrar esos compromisos generó intervenciones extranjeras, como la invasión de México por parte de Francia, Reino Unido y España en 1862.

La deuda de la Gran Colombia fue dividida tras la disolución de esta en 1830: 50% para Colombia, 28,5% para Venezuela y 21,5% para Ecuador. Durante el gobierno de Eloy Alfaro, el país suspendió los pagos para priorizar la construcción del ferrocarril.

Los últimos bonos de la deuda de independencia fueron finalmente cancelados en 1974, aprovechando los ingresos petroleros de esa época. El proceso de endeudamiento, sin embargo, dejó huellas duraderas en la estructura política y económica del país.

Recuperación del territorio y cierre de un ciclo

El dominio británico en Esmeraldas se extendió por casi 80 años, desde la firma del convenio en 1857 hasta la recuperación plena en 1939. Este periodo marcó un episodio crítico en la historia del Ecuador, caracterizado por la cesión de soberanía, la explotación extranjera de recursos naturales y la resistencia de las comunidades locales. (10).