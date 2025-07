Cristian Nasuti responde a acusación de “serrucho profesional” tras salida de Jorge Célico en Emelec

Cristian Nasuti, entrenador interino de Emelec, respondió a la acusación de “serrucho profesional” hecha por Jorge Célico, explicando su rol en el club y su compromiso para dirigir al equipo contra Vinotinto FC el 5 de julio, con el objetivo de salir de la zona de descenso.

Emelec atraviesa un momento de transición tras la salida de Célico como director técnico el 26 de junio de 2025, luego de un empate 1-1 ante Universidad Católica. Nasuti, exjugador y campeón con el club en 2013 y 2014, asumió como entrenador interino y debutó con un empate 1-1 frente a Macará. El DT se refirió a la publicación de Célico en Instagram, donde insinuó que alguien en el club actuó como “serrucho profesional”, término que en la jerga futbolística implica maniobrar para reemplazar a un entrenador.

El técnico interino de Emelec, en una entrevista con El Canal del Fútbol, negó ser el señalado. “Serrucho hubiera sido si me hubiera quedado en el primer equipo a la fuerza. Llegué con la anterior directiva para ser parte del cuerpo técnico, pero no fue así. No me sentía cómodo y me fui a las formativas”. Añadió que, tras colaborar con Célico preparando a la Sub-19 para simular el sistema de Vinotinto FC en un partido previo, no fue convocado nuevamente tras una derrota.

Controversia entre Célico y Nasuti

Célico, quien asumió en febrero de 2025 tras la salida de Leonel Álvarez, dirigió 17 partidos en la LigaPro 2025, con 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Su despido, comunicado vía WhatsApp por el presidente Jorge Guzmán el 26 de junio a las 23h30, generó críticas del exentrenador, quien lamentó la forma “vergonzosa” de su salida.

La publicación de Célico en Instagram, con la frase “serrucho profesional”, desató especulaciones sobre posibles conflictos internos. En la misma apunta indirectamente a Nasuti, quien había sido nombrado Director de Formativas el 30 de enero de 2025 y asistente técnico de Célico.

Nasuti explicó que no buscó el cargo de entrenador principal. “Una persona que quiere hacer serrucho se hubiera quedado con el contrato firmado. Busqué paz y me fui a las formativas sin problemas”. También destacó su disposición a colaborar con Emelec. “Si Jorge Guzmán requiere que me quede, estoy a la orden. Si prefieren a alguien con experiencia, volveré a las formativas”.

Preparativos para el próximo partido

Emelec, ubicado en el puesto 14 de la LigaPro 2025 con 19 puntos, enfrentará a Vinotinto FC (22 puntos, 10º) el sábado 5 de julio a las 16h30 en el Estadio George Capwell. El cuerpo técnico interino, liderado por Nasuti, incluye a Óscar Bagüí (asistente), Juan Carlos Zambrano (asistente), Fabián Montenegro (preparador físico) y Alex Cevallos (preparador de arqueros).

Para incentivar la asistencia, Emelec lanzó una promoción de 2×1 en entradas: $8 (generales), $12 (tribuna General Gómez y palco Pío Montúfar), $15 (tribuna San Martín) y $30 (palco General Gómez).

Situación crítica en la tabla

Emelec se encuentra en el cuadrangular de descenso, junto a Mushuc Runa (15 puntos), Macará (19 puntos) y Técnico Universitario (12 puntos). El empate ante Macará, donde Facundo Castelli anotó el 1-0 y Macará igualó en el final, evidenció problemas para cerrar partidos. Nasuti destacó la actitud del equipo: “Notamos un grupo golpeado tras la salida de Célico, pero se mostró entero. Hay que trabajar la concentración y la toma de decisiones”.

El partido será transmitido por Zapping y El Canal del Fútbol, con entradas disponibles en la app Clipp desde el 2 de julio. Nasuti prepara al equipo en el complejo de Samanes, buscando un triunfo que permita salir de la zona baja antes de que la directiva anuncie al nuevo entrenador.

Perspectiva del club

La directiva, liderada por Jorge Guzmán, evalúa perfiles para el nuevo técnico, con nombres como Jorge Da Silva, Flavio Rabatto, Juan Carlos León, Renato Paiva, Pablo Repetto, Juan Pablo Buch entre los candidatos. Mientras, Nasuti busca estabilizar al equipo, destacando el rol de jugadores como Christian Cueva y Alexander González, quien volvió al lateral derecho en el último partido.