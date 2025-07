Crisis en El Nacional: Jugadores protestan y exdirectiva reclama deudas

El Club Deportivo El Nacional atraviesa una grave crisis económica que ha desatado protestas de sus jugadores y reclamos de la exdirectiva, mientras se prepara para enfrentar a Manta FC en LigaPro este domingo 6 de julio y luego al 22 de Julio por Copa Ecuador el póximo 11 de julio. La falta de pagos, que acumula cuatro meses para los futbolistas y deudas históricas según la expresidenta Lucía Vallecilla, pone en riesgo la estabilidad del equipo militar. El martes 1 de julio, los jugadores del primer plantel no se presentaron a entrenar, en protesta por cuatro meses de salarios impagos, según informó el periodista Deco Espinosa.

La directiva, encabezada por Marco Pazos, no ha emitido declaraciones al respecto, y los futbolistas tampoco han confirmado su participación en el próximo partido contra Manta FC en el estadio La Cocha de Latacunga. Esta situación se suma a la salida del entrenador Omar Asad, quien abandonó el club por incumplimientos financieros desde enero, incluyendo promesas no cumplidas, según el argentino.

Un reclamo por parte de la expresidenta del club

Lucía Vallecilla, expresidenta de El Nacional, denunció públicamente que la actual directiva no ha honrado acuerdos económicos pendientes. En diálogo con Machdeportes, Vallecilla afirmó que sus hijas prestaron una tarjeta de crédito y pólizas para cubrir sueldos durante su gestión, pero no han recibido los pagos acordados. “El señor Pazos y Zurita se burlaron de mis hijas. Todo lo que dicen es mentira”, declaró. Luego cuestionó la transparencia de la gestión actual. Vallecilla también señaló que la contadora de su administración sigue trabajando con Pazos, y expresó disposición a dialogar, aunque afirmó que el presidente no está dispuesto a negociar.

La crisis no se limita al plantel. Leandro Simbaña, emblemático fisioterapeuta del club, dejó su cargo tras 26 años debido a deudas acumuladas desde 2018, incluyendo salarios y aportes al IESS. Simbaña, conocido por sus carreras para atender a jugadores en la cancha, enfrenta una orden de apremio por los valores adeudados. Según un audio difundido en redes, el presidente Pazos le habría sugerido “correr” para evitar responsabilidades, según reportó el usuario @MrOFFSIDER . El reclamo de Simbaña fue aceptado, y el club deberá responder legalmente.

Deudas que se agravan

El Nacional enfrenta además un ultimátum económico. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) exige el pago de $37,000 antes del viernes 4 de julio para habilitar al equipo en su partido de Liga Ecuabet. La falta de liquidez pone en duda la preparación para los encuentros contra Manta FC y 22 de Julio. Este último por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador.

El Nacional, conocido como el Bi-Tri por sus 13 títulos nacionales, ha lidiado con problemas financieros recurrentes. Esto ha afectado su desempeño en la Liga Ecuabet, donde ocupa posiciones intermedias. La salida de Asad y la falta de un nuevo entrenador complican aún más la planificación deportiva.

La hinchada, afectada por la crisis, ha expresado su preocupación en redes sociales, exigiendo claridad. Mientras tanto, las acusaciones entre la actual y la antigua directiva persisten, sin avances en un diálogo que resuelva las deudas.