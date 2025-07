Crimen en Paján: dos hombres asesinados en plena vía rural

Líder Manuel Rodríguez Suárez, de 43 años, y Francisco Javier Véliz Lino, de 46 años, son los hombres asesinados a tiros el 17 de julio de 2025 en el recinto Santa Lucía, cantón Paján, Manabí, en un ataque cuya motivación aún investigan las autoridades policiales.

El doble homicidio ocurrió la tarde del jueves, alrededor de las 16h00, en una zona rural. Según el reporte de la Policía Nacional, los cuerpos de Rodríguez Suárez y Veliz Lino fueron encontrados junto a un carro Sail color negro. Rodríguez permanecía en el asiento del conductor, mientras que Veliz yacía tendido fuera del vehículo, en el lado del copiloto.

Personal de la Unidad de Criminalística acudió al lugar y recolectó ocho casquillos calibre 9 mm y un teléfono celular, evidencias que sugieren que el crimen ocurrió en el mismo sitio. Las autoridades trasladaron los cuerpos al centro forense de Manta para realizar las autopsias correspondientes, las cuales determinarán las causas exactas de la muerte. Los exámenes preliminares indican que ambos recibieron múltiples impactos de bala.

La Policía confirmó que los fallecidos, identificados como trabajadores del sector, no registraban antecedentes judiciales recientes. Sin embargo, uno de ellos, cuya identidad no se precisó, enfrentó un proceso en 2023 por porte ilegal de arma. Las autoridades investigan si este antecedente guarda relación con el crimen o si el móvil responde a otras circunstancias.

Investigan causas de ataque contra hombres asesinados

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) asumió las investigaciones para esclarecer el doble homicidio. Los investigadores analizan el teléfono celular encontrado en la escena para identificar posibles comunicaciones que aporten pistas sobre los responsables. Además, revisan cámaras de seguridad en las vías cercanas al recinto Santa Lucía, aunque la zona rural cuenta con escasa infraestructura de vigilancia.

Testigos del sector reportaron haber escuchado disparos, pero no proporcionaron detalles sobre los atacantes. La Policía no descarta que el crimen esté relacionado con disputas locales o actividades delictivas en la región, aunque aún no se ha establecido causas claras de los hechos. Los agentes también verifican si el vehículo pertenece a alguna de las víctimas o si tiene reporte de robo.

El hallazgo de los casquillos calibre 9 mm sugiere el uso de pistolas semiautomáticas, un tipo de arma común en asesinatos relacionados con el crimen organizado en Manabí. Sin embargo, las autoridades evitan especular hasta contar con más evidencia.

El cantón Paján, ubicado en el corazón de Manabí, registra un incremento de hechos violentos en 2025. Según datos policiales, las zonas rurales, como Santa Lucía, son vulnerables debido a su poca vigilancia y la presencia de caminos secundarios que facilitan la huida de los atacantes. En lo que va del año, Paján reportó 12 homicidios, la mayoría vinculados a ajustes de cuentas o conflictos personales.

Impacto en la comunidad

Manabí, en general, enfrenta una ola de violencia impulsada por el crimen organizado. Bandas como Los Choneros operan en la provincia, aunque no hay indicios confirmados de su relación con este caso. La Policía Nacional ha intensificado los patrullajes en áreas rurales, pero los recursos limitados dificultan la cobertura total del territorio.

El doble homicidio generó conmoción entre los habitantes de Santa Lucía, una zona conocida por su actividad agrícola. Los moradores expresaron preocupación por la creciente inseguridad y pidieron mayor presencia policial. Las autoridades locales anunciaron que reforzarán los controles en los accesos al recinto para prevenir nuevos incidentes.

Mientras tanto, las familias de Líder Rodríguez Suárez y Francisco Veliz esperan los resultados de las autopsias y avances en la investigación. La Policía Nacional llamó a la ciudadanía a proporcionar información que ayude a identificar a los responsables.

El doble asesinato en Paján refleja los desafíos de seguridad en las zonas rurales de Manabí. La Policía Nacional trabaja para esclarecer el caso, mientras la comunidad exige medidas urgentes para frenar la violencia. (22)