Crimen en cementerio de Jaramijó luego de un fin de semana violento en el distrito policial de Manta

Luego de un fin de semana sangriento que dejó ocho víctimas, la mañana de este lunes 18 de agosto, asesinaron a Erick Mero en Jaramijó. La víctima fue asesinada a balazos en el cementerio de Jaramijó, Manabí, elevando a 314 las muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en 2025. El crimen, ocurrido a las 10:15, es atribuido a la pugna entre bandas criminales, según la Policía Nacional, que investiga el caso.
A las 10:15 de este lunes 18 de agosto de 2025, los residentes del reasentamiento Nuevo Jaramijó, en el cantón Jaramijó, fueron alertados por ráfagas de disparos. A Erick Mero lo encontraron sin vida sobre un asiento improvisado de caña guadua, con al menos un disparo en la cabeza. Ocurrió detrás del nuevo cementerio de la localidad.
Policía en la escena
Agentes motorizados de la Policía Nacional acudieron al lugar tras el reporte, acordonando la zona para preservar la escena del crimen. Personal de Criminalística realizó las diligencias iniciales, recolectando indicios balísticos que serán clave en la investigación. El cuerpo de Mero lo trasladaron desde Jaramijó al Centro Forense de Manta para la autopsia.
No se han revelado detalles sobre los posibles autores del crimen en el cementerio de Jaramijó ni sus motivos. Sin embargo, las autoridades no descartan que esté relacionado con las disputas entre bandas criminales que operan en la zona, un factor señalado como la principal causa de la violencia en el Distrito Manta.
Ola de Violencia en Manta y Jaramijó
El asesinato de Mero no es un hecho aislado. Durante el fin de semana previo, el Distrito Manta, que incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, registró ocho muertes violentas. La última víctima de esos atentados fue Jimmy Alexis Macías Palacios, de aproximadamente 28 años, asesinado la noche del domingo 17 de agosto frente al ingreso del terminal terrestre de Manta.
A Macías, quien tenía antecedentes por tentativa de asesinato en 2023 y robo a mano armada, lo interceptaron desconocidos tras salir de un restaurante en la ciudadela El Palmar. Los atacantes le propinaron más de 20 disparos, la mayoría en la cabeza. Su cuerpo también lo trasladaron al centro forense para las investigaciones pertinentes.
Violencia en Jaramijó y la provincia
Según datos oficiales de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han registrado 314 muertes violentas en Manta, Montecristi y Jaramijó, frente a las 331 reportadas en todo 2024. Esta cifra refleja un aumento sostenido de la criminalidad, impulsada principalmente por el narcotráfico y las disputas territoriales entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, según la Policía.
Según la Policía, el 93% de las muertes violentas en Manabí están relacionadas con el narcotráfico. La ubicación estratégica de Manta, Montecristi y Jaramijó, con acceso al océano, los convierte en puntos clave para el tráfico de drogas.
Víctimas de Jaramijó
Durante el último fin de semana, asesinaron a tres amigos que conversaban en una cancha de Jaramijó. Ocurrió el sábado 16 de agosto de 2025, alrededor de las 17:00. Familiares le contaron a la Policía que las víctimas eran pescadores y estaban conversando cuando los sicarios les dispararon. A las víctimas las identificaron como Steven Castro Catagua, Ricardo Delgado Mero y Jordan Macías Meza.
Según testigos, una camioneta ingresó al sector y varios sujetos armados, que se hicieron pasar por vendedores de queso para no levantar sospechas, descendieron del vehículo. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra el grupo, dejando un saldo de tres muertos.
En total, el fin de semana del 16 y 17 de agosto, dejó ocho víctimas mortales en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó. (27)