Crimen en cementerio de Jaramijó luego de un fin de semana violento en el distrito policial de Manta

A las 10:15 de este lunes 18 de agosto de 2025, los residentes del reasentamiento Nuevo Jaramijó, en el cantón Jaramijó, fueron alertados por ráfagas de disparos. A Erick Mero lo encontraron sin vida sobre un asiento improvisado de caña guadua, con al menos un disparo en la cabeza. Ocurrió detrás del nuevo cementerio de la localidad.

Policía en la escena

Agentes motorizados de la Policía Nacional acudieron al lugar tras el reporte, acordonando la zona para preservar la escena del crimen. Personal de Criminalística realizó las diligencias iniciales, recolectando indicios balísticos que serán clave en la investigación. El cuerpo de Mero lo trasladaron desde Jaramijó al Centro Forense de Manta para la autopsia.

No se han revelado detalles sobre los posibles autores del crimen en el cementerio de Jaramijó ni sus motivos. Sin embargo, las autoridades no descartan que esté relacionado con las disputas entre bandas criminales que operan en la zona, un factor señalado como la principal causa de la violencia en el Distrito Manta.

Ola de Violencia en Manta y Jaramijó

El asesinato de Mero no es un hecho aislado. Durante el fin de semana previo, el Distrito Manta, que incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, registró ocho muertes violentas. La última víctima de esos atentados fue Jimmy Alexis Macías Palacios, de aproximadamente 28 años, asesinado la noche del domingo 17 de agosto frente al ingreso del terminal terrestre de Manta.

A Macías, quien tenía antecedentes por tentativa de asesinato en 2023 y robo a mano armada, lo interceptaron desconocidos tras salir de un restaurante en la ciudadela El Palmar. Los atacantes le propinaron más de 20 disparos, la mayoría en la cabeza. Su cuerpo también lo trasladaron al centro forense para las investigaciones pertinentes.

Violencia en Jaramijó y la provincia

Según datos oficiales de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han registrado 314 muertes violentas en Manta, Montecristi y Jaramijó, frente a las 331 reportadas en todo 2024. Esta cifra refleja un aumento sostenido de la criminalidad, impulsada principalmente por el narcotráfico y las disputas territoriales entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, según la Policía.