Corte Constitucional bajo auditoría de la Contraloría General del Estado

La Contraloría General del Estado inició un examen especial a la Corte Constitucional. La auditoría se enfoca en la administración de talento humano y en los pagos de nómina realizados entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de julio de 2025.

La notificación oficial llegó desde la directora de Auditoría de Administración Central de la Contraloría, Kathy Vargas Vera, dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero Soliz.

Contraloría explica alcance de la auditoría

El objetivo del examen especial consiste en verificar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en la gestión de talento humano. También busca comprobar la propiedad y veracidad de los gastos en materia de nómina.

Desde la Contraloría General del Estado se aclaró que esta acción forma parte del Plan Anual de Control. Según la entidad, estas auditorías a instituciones públicas se realizan de manera periódica y forman parte de una rutina institucional.

Auditoría a la Corte Constitucional en medio de conflictos

“La acción de control a la Corte Constitucional está planificada dentro del Plan Anual de Control. El componente de Talento Humano se revisa periódicamente dentro de la administración pública. Es una acción de control de rutina”, señaló la entidad a Teleamazonas.

Sin embargo, esta auditoría ocurre en un escenario político marcado por tensión. El Gobierno de Daniel Noboa ordenó el desalojo del edificio de la Corte Constitucional el 19 de agosto. Un día después, la decisión quedó sin efecto.

Contexto político

La Corte Constitucional tramita actualmente varias demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Ejecutivo. Incluso, el organismo suspendió temporalmente 17 artículos de esas normativas.

Ese hecho desencadenó una marcha del Gobierno contra la Corte Constitucional. El 12 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa, junto a ministros y decenas de ciudadanos, se movilizó hacia las instalaciones del máximo órgano de control constitucional.