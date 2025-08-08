Convocan marcha pacífica en Manta por asesinato de Sebastián Ribadeneira

Para viernes 8 de agosto de 2025, un grupo de estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) y ciudadanos de Manta han convocado a una marcha pacífica para exigir seguridad y justicia, tras el asesinato del universitario Sebastián Ribadeneira, ocurrido en la avenida Flavio Reyes durante un asalto armado.

Muerte de Sebastián Ribadeneira desató la movilización

Ribadeneira, estudiante del último semestre de la Carrera de Comunicación, fue atacado la madrugada de este viernes mientras compartía con amigos en uno de los sectores más concurridos de Manta. Según la versión preliminar, un vehículo se detuvo junto al grupo y varios ocupantes armados los intimidaron para despojarlos de sus pertenencias.

Testigos relataron que el joven intentó resistirse al robo, momento en que uno de los agresores le disparó a quemarropa en la cabeza. Pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Rodríguez Zambrano, llegó sin signos vitales.

La Policía Nacional desplegó un operativo que permitió la captura de al menos varios sospechosos, presuntamente vinculados al crimen.

Convocatoria a la marcha pacífica

El llamado a la movilización circula en redes sociales y mensajes directos, instando a estudiantes, vecinos y familiares a participar. La concentración está prevista para las 14h30 en la segunda entrada de la ULEAM, con la recomendación de portar carteles que exijan justicia, siempre en un marco de paz.

El texto difundido indica: “La muerte de Sebastián Ribadeneira es la muerte de todos los estudiantes universitarios y ciudadanos del Ecuador”. En esta actividad participarán Policía Nacional y la Agencia de Tránsito.

Sebastián Ribadeneira, una apasionado por el periodismo deportivo

Ribadeneira era reconocido por sus compañeros y docentes como un estudiante destacado y apasionado por el periodismo deportivo, actividad que ejercía mientras completaba su formación académica. Laboraba en el medio digital Transmisiones On Line.

El último partido que narró fue el pasado miércoles, en el estadio Jocay donde se enfrentaron Juventud Italiana y Grecia por el Torneo Provincial de Ascenso. Carlos Arturo López, director del mencionado medio digital, lamentó la partida de Ribadeneira. Se expresó muy conmovido. «Estamos muy apenados por lo ocurrido», dijo.

El comunicador oriundo de Portoviejo y tenía 22 años de edad. Sus familiares, amigos y compañeros se han mostrados consternados por el inesperado deceso.

En redes sociales, decenas de mensajes exigen a las autoridades acciones concretas para frenar la delincuencia. La avenida Flavio Reyes, donde se produjo el asesinato, es conocida por su alta afluencia de personas durante la noche y fines de semana, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en zonas concurridas.

Respuesta policial y judicial

Esta misma mañana, la Policía presentó a lo detenidos por el crimen del joven. Se trata de tres mujeres y cinco hombres uno de ellos menores de edad. Este último, según la Policía, habría sido quien disparó el arma que mató al comunicador.

El caso se encuentra en manos de las autoridades, que llevará adelante el proceso correspondiente.

Los organizadores de la marcha de esta tarde esperan al reunir a estudiantes, organizaciones sociales y vecinos en una demanda común: justicia para Sebastián y seguridad para la ciudadanía. (12)