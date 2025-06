Contraloría impondrá sanción millonaria a exdirectivos de CNT por contrato con Disney

La Contraloría General del Estado aprobó un informe que revela graves irregularidades en el contrato suscrito entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) y la empresa Disney DTC Latam INC.. El perjuicio económico detectado supera los $12 millones, afectando significativamente a la empresa pública. Este informe, identificado como DNA4-0016-2025, se basó en un examen especial del contrato para la comercialización del servicio de streaming Disney Plus en Ecuador, correspondiente al periodo entre el 3 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2024.

El análisis de la Contraloría señala que las proyecciones de ventas, ingresos y mínimos garantizados carecieron de respaldo técnico. No se presentaron estudios de mercado, ni análisis comerciales o financieros que justificaran la viabilidad del acuerdo. Además, no se consideraron aspectos fundamentales como la competencia de proveedores que ofrecían servicios similares y competían por los mismos clientes. La falta de estos elementos evidencia una deficiente planificación y control en la gestión del contrato.

Falta de respaldo y competencia

El informe también destaca Disney Plus ya ofrecía servicios directos en Ecuador desde noviembre de 2019, y Star Plus desde agosto de 2021. Esta situación no fue tomada en cuenta al momento de firmar el contrato, lo que generó un desequilibrio contractual. Asimismo, la piratería digital en plataformas y páginas web que permiten acceder a servicios audiovisuales a menor costo o gratuitamente impactó negativamente en la rentabilidad del servicio.

CNT se comprometió a pagar mensualmente a Walt Disney Company un monto de $150.003 durante nueve meses. Ha desembolsado hasta la fecha $12’627.000 por ocho meses de servicio. Sin embargo, la empresa pública apenas facturó $181.812,81 por la venta del Servicio de Valor Agregado “Streaming OTT Disney”, lo que generó una pérdida operativa superior a los $12,4 millones.

Sanciones a exdirectivos de CNT

Como consecuencia de estos hallazgos, el equipo auditor recomendó imponer responsabilidades civiles y administrativas por más de $12 millones a los exdirectivos y servidores de CNT que actuaron durante el periodo examinado. La Contraloría reafirmó su compromiso con la transparencia y el control eficiente de los recursos públicos, en beneficio del interés nacional.