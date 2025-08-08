Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

La avenida Manabí sigue siendo una de las zonas más atractivas para los inversionistas. Esta vez se construirá un patio de venta de carros.

El nuevo establecimiento se construirá en el callejón Robles, entre avenida Manabí y calle 5 de Junio, donde hasta antes del terremoto del 16 de abril del 2016, estuvo la casa Robles, considerada patrimonial. Con el terremoto, la vivienda sufrió severos daños y tuvo que ser demolida y el terreno fue vendido.

No construirán edificio

Charles Armas, fiscalizador de la obra, informó que hace una semana iniciaron con el cerramiento del terreno, con lonas. Actualmente, se construyen las bases de hormigón y luego procederán a realizar el cerramiento con vidrio.

Armas anunció que en dos semanas iniciarán con la construcción de las oficinas. “Edificio como tal no habrá, solo oficinas para atender a los clientes”, señaló, al mencionar que la mayor parte del terreno servirá para exhibir los carros. Allí se colocarán adoquines y el patio acogerá hasta 79 carros.

La empresa que empezará a funcionar es «Urgentito» y será la segunda en Manabí. Actualmente cuentan con un patio en Manta, señaló Armas. Recalcó que también cuentan con oficinas en Quito, Ibarra, Santo Domingo y Guayaquil.

Se prevé, que en el patio esté listo entre septiembre y octubre. Según información del Municipio de Portoviejo, en el lugar han entregado permisos para realizar cerramiento.

Será el segundo patio de venta de carros usados

Esta nueva inversión, será el patio de ventas de carros usados más grande que tendrá Portoviejo. Actualmente, la capital manabita cuenta con un local de venta de carros usados, ubicado en las calles Sucre entre García Moreno y Salvador Allende.

Alberto Sánchez, dijo desconocer sobre la inversión que se realiza en esta zona, pero considera positivo que lleguen más empresas reconocidas a Portoviejo. «Si venderán carros usados, será una buena opción para quienes deseen adquirir un vehículo y no viajar a otras ciudades», comentó el ciudadano.

La venta de carros nuevos se recupera

A escala nacional, la venta de carros nuevos no ha sido la mejor en el primer trimestre de este año, pero se recuperaron en el segundo trimestre. Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), en el segundo trimestre de este año, las ventas se incrementaron el 17,7%, al pasar de 25.247 unidades vendidas en 2024, a 29.710 vehículos comercializados en el mismo periodo de 2025.

«Este desempeño evidencia una recuperación del mercado. En el primer trimestre de este año, la caída acumulada fue de 19,8%«, señaló la Aeade. Además, se agregó que dentro de las ventas acumuladas hasta junio, registraron 55.342 unidades, lo que representa un 3,3% menos que el mismo periodo del año anterior.