Constanza Báez sobre el presunto fraude en Miss Universo 2013: «No hay que desmerecer el éxito ni el mérito de ninguna»

Constanza Báez, Miss Ecuador 2013, rompió el silencio en medio de la polémica surgida por los dichos del preparador de misses Osmel Sousa, conocido como el “Zar de la Belleza”, quien aseguró que la corona de Miss Universo 2013 fue un regalo de un magnate ruso para Venezuela.

La beldad quiteña se pronunció porque ella estuvo involucrada en la controversia generada, ya que, según se dijo, ella habría sido la verdadera ganadora del certamen de no ser presuntamente manipulado.

Constanza Baéz está agradecida y pide respeto

A través de sus historias de Instagram, Constanza Báez indicó que se tomó un par de días para procesar lo que se dice en los medios de comunicación, ya que «ni siquiera he sabido qué decir». Agregó que se sienta agradecida con «todas las personas por sus comentarios, por etiquetarme, por mencionarme, por preguntarme, por querer respuestas».

Sin embargo, intentó restarle importancia a la versión del supuesto fraude, asegurando la venezolana Gabriela Isler (Miss Universo 2013) y la española Patricia Rodríguez (primera finalista) y ella (segunda finalista) fueron merecedoras de esas dignidades en el certamen de belleza mundial. «Gracias por todo el cariño. Pero, no saben yo lo agradecida que soy por todo lo que pasamos en el Miss Universo por haber llegado tan lejos. Y quiero muchísimo a Gabriela y a Patricia y siento que no hay que desmerecer el éxito, ni el mérito de ninguna porque estuvimos ahí, cada uno estuvo porque se lo mereció, porque así Dios lo quiso», expresó.

La ecuatoriana, que es considerada una de las misses más queridas y exitosas del país, añadió que «venir acá luego de 12 años a decir lo contrario, bueno, habrán sus porqués, tal vez, no sé. Pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y ya las cosas fueron así».

«Siempre será su reina»

Connie, como se conoce también a la Miss Ecuador 2013, lamentó que los dichos de Sousa hayan generado una polémica entre países en redes sociales, así como comentarios negativos en contra de las otras dos reinas involucradas. «Por favor, no nos tomemos las cosas tan personales. Omitamos esos comentarios ofensivos, que les prometo que me duele el alma ver que esto ha creado también una controversia entre países y, bueno, no hace falta, no hace falta. Ha pasado tanto tiempo, no hay que menospreciar el trabajo que hemos hecho cada una de nosotras, somos mujeres, tenemos sentimientos, ya estamos en otra etapa también y todo esto también afecta a las personas», recalcó Constanza Báez.

En su mensaje, la reina ecuatoriana destacó varias veces su gratitud por las muestras de respaldo recibidas. «Gracias de todo corazón por todo su cariño, por todos sus mensajes, a los que me nombraron Mis Universo, a todos, gracias. Independientemente de que las cosas no hayan sido así, siempre seré su reina», expresó.

«A pesar de no haber ganado una corona como Miss Universo, el legado que trato de dejar, el buen ejemplo con mi figura pública, es lo que a mí más me queda. Su cariño para mí es un regalo», reiteró.

¿Constanza Báez era la verdadera Miss Universo 2013?

La polémica a la que se refirió Constanza Báez surgió luego de que Osmel Sousa asegurara que la corona de Miss Universo 2013 fue un «regalo» para Venezuela, luego de que una «amiga» le hiciera un favor a un magnate ruso. De hecho, se dijo que dentro de ese pacto también se decidió que la primera finalista sea Miss España. Esto habría dejado a la verdadera ganadora en tercer lugar.

Las declaraciones de Sousa han generado controversia en redes sociales y entre seguidores de los concursos de belleza. Algunos usuarios cuestionan la credibilidad de Sousa, sugiriendo que sus afirmaciones podrían estar motivadas por su salida de la Organización Miss Venezuela en 2018.

Otros exigen una investigación oficial por parte de la Organización Miss Universo, que hasta el momento no ha emitido un comunicado sobre las acusaciones.