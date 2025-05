Consejo de Participación Ciudadana activa concurso para designar al nuevo fiscal general

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se reúne este miércoles 21 de mayo para un trabajo especial. Sus representantes deben organizar el concurso público que permitirá designar al nuevo fiscal general del Estado. Esto tras la renuncia de Diana Salazar Méndez, cuya gestión de seis años concluyó el 8 de abril de 2025. La sesión abordará, entre otros puntos, la conformación de un equipo técnico.

Este grupo apoyará administrativamente el proceso de selección, un paso clave para reemplazar a la exfiscal. La salida de Salazar dejó vacante la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. El equipo técnico, que debe integrarse cinco días después de la convocatoria a la veeduría ciudadana. Este se conformará por delegados de los siete vocales del Consejo de Participación, tanto principales como suplentes.

Consejo de Participación Ciudadana con nueva misión

Este grupo tendrá la responsabilidad de cumplir con la Constitución y la ley. Debe mantener la reserva de la información, y brindar soporte administrativo, logístico, operacional y técnico-jurídico a la comisión ciudadana de selección. La veeduría, integrada por más de 500 personas capacitadas en enero de 2025, supervisará el proceso para garantizar transparencia.

La renuncia de Diana Salazar, presentada tras el fin de su mandato, no fue acompañada de un concurso público oportuno por parte del CPCCS. Aquello ha generado críticas. Desde octubre de 2024, está vigente el reglamento que regula la selección de autoridades. No obstante, bajo la presidencia de Andrés Fantoni, reelecto en ese cargo, no se han registrado avances significativos.

Fantoni prometió que, para febrero de 2026, se completarían al menos siete procesos de selección de autoridades en instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y los Consejos Nacionales para la Igualdad. También de los vocales del Consejo de la Judicatura, cuya designación depende de ternas propuestas por cinco instituciones; pero hasta el momento no se ha logrado.

La elección del nuevo fiscal podría tardar varios meses

El proceso para elegir al nuevo fiscal general comenzará con la conformación de una comisión ciudadana de selección. Esta la integrarán diez miembros: cinco electos por la ciudadanía y cinco delegados de las funciones del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana lanzará una convocatoria pública para que ciudadanos y organizaciones sociales postulen a estos cargos. Puede ser cualquier persona jurídica.

Una vez formada la comisión, se abrirá el período de inscripción para abogados en libre ejercicio que aspiren a liderar la Fiscalía. La comisión evaluará a los candidatos y enviará un informe final de calificaciones al pleno del CPCCS. Allí se designará a la persona con la mayor puntuación. Según los plazos establecidos en el reglamento, la formación de la comisión ciudadana podría tomar entre cuatro y cinco meses.

Edison Toainga quedó a cargo de la Fiscalía

El proceso completo para elegir al fiscal general, desde la convocatoria hasta la designación, se estima que durará entre siete y ocho meses. Este cronograma busca garantizar un procedimiento transparente y meritocrático. Sin embargo, el retraso en iniciar el concurso ha generado preocupación en sectores que demandan celeridad en la renovación de autoridades clave.

En tanto se designa a un nuevo fiscal general del Estado, en el cargo quedó en poder de Edison Toainga, quien se desempeñaba como fiscal subrogante. La renuncia de Diana Salazar al cargo recién llegará este miércoles 21 de mayo a la Asamblea Nacional. Ella indicó que tras dejar el cargo, por temas de seguridad. vivirá en el extranjero.