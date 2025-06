Consejo de la Judicatura, liderada por Mario Godoy, investiga a jueces de Manabí por presuntos vínculos con alias Fito

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura anunció este 8 de junio de 2025 en Quito una investigación contra jueces de Manabí por presuntos contactos indirectos con el entorno de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros. La acción responde a declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien denunció intentos de acercamiento tras un operativo en Durán.

Investigación judicial en curso

El Consejo de la Judicatura activó la Dirección Nacional de Transparencia para investigar a jueces de Manabí señalados por el ministro del Interior, John Reimberg. Él afirmó que magistrados intentaron contactarlo a través de terceros tras un operativo contra el lavado de activos ligado a alias Fito. La institución, liderada por Mario Godoy, busca verificar los hechos y aplicar sanciones si se confirman irregularidades.

Reimberg, en un discurso contundente en Durán, Guayas, rechazó cualquier diálogo con los jueces. “No me llamen, no me busquen, no tenemos nada que hablar”, expresó. Además, señaló directamente a un juez, Marcos M., advirtiendo que no aceptará presiones.

El Consejo de la Judicatura subrayó que no tolerará malas prácticas. Si se comprueban faltas graves, los responsables enfrentarán sanciones conforme al Código Orgánico de la Función Judicial.

Operativo contra ‘Los Choneros’

El 2 de junio de 2025, un operativo en Manabí, Guayas y Pichincha desarticuló una red de lavado de activos vinculada a alias Fito. Las autoridades allanaron 33 inmuebles y confiscaron 47 propiedades, incluyendo una empresa pesquera, valuadas en 13 millones de dólares. También se inmovilizaron 24 millones de dólares en transacciones bancarias desde 2016 hasta 2024.

Seis familiares de Fito, incluido su hermano menor Yandry Macías Villamar, fueron detenidos. Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva tras una audiencia de más de seis horas en el caso Blanqueo Fito. La operación, según Reimberg, golpeó la estructura económica de Los Choneros, grupo ligado al narcotráfico, extorsión y tráfico de armas.

La Fiscalía identificó a Los Choneros como una organización con nexos al cártel de Sinaloa. Las autoridades estiman que las propiedades y transacciones financieras encubrían fondos ilícitos.

Crisis judicial y criminal

Manabí es un bastión de Los Choneros, liderados por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien permanece prófugo desde su fuga de la cárcel Regional de Guayaquil el 7 de enero de 2024. La provincia registró 502 muertes violentas en 2025, un 29,4% más que en 2024, según datos policiales. Este aumento refleja la lucha de Los Choneros con bandas rivales como Los Lobos por el control del narcotráfico.

El Consejo de la Judicatura ha enfrentado críticas por decisiones polémicas. En 2024, destituyó al juez Diego Poma por permitir el traslado de Fito a una cárcel menos segura, lo que facilitó su escape. Otro juez, Juan Espinosa, fue sancionado por devolver bienes a la familia de Fito en un caso de lavado de activos. Estas acciones han generado dudas sobre la independencia judicial.

Reacciones y medidas futuras

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, enfatizó el compromiso con la transparencia judicial. “Protegeremos a quienes actúan con rectitud y sancionaremos a los que no”, afirmó. La institución solicitó protección para una jueza en Quito y el Complejo Judicial Norte tras el caso Blanqueo Fito.

Reimberg insistió en que las evidencias no serán destruidas. “Expondremos a cualquiera que intente dar órdenes”, dijo, refiriéndose a posibles intentos de obstrucción. Las declaraciones han generado debate en redes sociales, con usuarios exigiendo mayor control sobre la Función Judicial.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura continuará investigando. Si se confirman los señalamientos, los jueces podrían enfrentar destituciones o procesos penales. Las autoridades también planean reforzar operativos contra Los Choneros en Manabí y otras provincias. MV.