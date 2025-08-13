Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Tras el reciente feriado nacional del 10 de agosto, que honró el Primer Grito de la Independencia, los ecuatorianos deberán esperar más de un mes para el siguiente feriado nacional. Según el calendario oficial del Ministerio de Turismo, el siguiente descanso conmemorativo será por la Independencia de Guayaquil. Esta jornada especial se vivirá en octubre y representa un evento histórico fundamental para el país.

El día exacto que conmemora la Independencia de Guayaquil es el 9 de octubre, aunque, por normativa, el feriado se traslada al viernes 10 para facilitar el disfrute continuo.

Importancia histórica de la Independencia de Guayaquil

Esta celebración nacional recuerda la liberación de Guayaquil del dominio español en 1820. Este episodio marcó un antes y un después en el proceso de independencia de Ecuador y fue decisivo para la emancipación de toda la región.

Posteriormente, este evento ayudó a impulsar la independencia de todo el territorio ecuatoriano. En la historia, este momento se destaca como clave dentro de las guerras emancipadoras de América Latina.

Feriado: fechas restantes en Ecuador

Pero los ecuatorianos contarán con otros feriados nacionales en lo que resta del año. El Día de Difuntos, inicialmente previsto para el domingo 2 de noviembre, se traslada al martes 4 para aprovechar mejor la jornada. La Independencia de Cuenca se celebrará el domingo 3 de noviembre sin cambios. A fin de año, las festividades de Navidad y Año Nuevo se mantendrán en sus fechas tradicionales del 25 y 31 de diciembre, respectivamente.

Cabe recordar que la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo de Ecuador regulan los traslados de feriados. Si el feriado cae martes, se mueve al lunes anterior para dar continuidad al descanso. Cuando cae miércoles o jueves, la jornada se cambia al viernes. En caso de caer domingo, se traslada al lunes siguiente. Y si el feriado es sábado, pasa al viernes anterior.