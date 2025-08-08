COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Farándula

Conny Garcés da un giro a su vida tras romper su relación con Luis Alberto

La expresentadora de Los Hackers revela por qué decidió terminar su relación y cómo enfrenta este nuevo capítulo.
Conny Garcés da un giro a su vida tras romper su relación con Luis Alberto
Conny mantuvo en privado los detalles de su relación y pareja.
Conny Garcés da un giro a su vida tras romper su relación con Luis Alberto
Conny mantuvo en privado los detalles de su relación y pareja.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Después de casi un año de relación, Conny Garcés tomó la firme decisión de poner fin a su historia de amor con Luis Alberto, con quien convivió y soñaba formar un hogar. La separación ocurrió hace pocas semanas y la expresentadora de Los Hackers del Espectáculo habló en exclusiva con EXTRA sobre las razones que la llevaron a esta determinación.

En un extenso mensaje enviado por WhatsApp, Conny explicó que el fin de su relación responde a la búsqueda de su bienestar emocional. “Cuando la paz desaparece, cuando la otra persona no ha sanado y mantiene una inestabilidad emocional, no se puede construir el hogar que yo anhelaba”, expresó con claridad.

La joven ingeniera comercial, de 30 años, recalcó que prefirió priorizar su felicidad y salud mental antes que prolongar una relación que no la hacía crecer. “Es mejor que cada quien busque su camino y sea feliz a su manera”, añadió. Además, aseguró que no soportaría quedarse en una situación solo para evitar críticas o comentarios malintencionados de la prensa. “Muchas mujeres aún no reconocen su propio valor y se quedan en relaciones tóxicas por miedo o comodidad”, reflexionó Conny.

Conny Garcés se define como una mujer que sabe lo que merece

Conny se describe como una persona bendecida que tiene muy claro lo que no quiere en una pareja. “Merezco respeto, honestidad y una compañía real. No necesito una presencia falsa para sentirme bien conmigo misma”, afirmó.

Aunque la relación terminó, guarda cariño y gratitud hacia la familia de Luis Alberto, con quienes mantuvo buena relación. Actualmente, la expresentadora está dedicada a su emprendimiento de venta de celulares y ha dejado atrás la televisión tras su salida de Los Hackers en marzo de 2025.

Detalles románticos que marcaron su historia

Pese a que siempre mantuvo su vida personal en privado, Conny reveló cómo fue conquistada por Luis Alberto a finales de 2024. Él la sorprendió con un corazón gigante hecho con tres mil rosas ecuatorianas y un mensaje luminoso que decía “¿Quieres ser mi novia?”.

Este regalo exclusivo, valorado en 2 mil dólares y realizado en Ambato, fue entregado en Guayaquil con un montaje de velas y pirotecnia. Más allá del detalle, Conny destacó que lo que realmente la enamoró fue la paciencia y la constante preocupación que Luis Alberto demostró. Incluso cuando sus amigos lo tildaban de cursi o ridículo.

Además, le obsequió un oso gigante confeccionado con rosas rojas, otro gesto que quedó en su memoria.

Tras su paso por la televisión y su participación en el reality Desafío a la fama, Conny Garcés avanza hacia nuevos horizontes, enfocada en su bienestar y crecimiento personal, dejando atrás la exposición mediática.

