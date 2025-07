Conmebol Confirma Fechas 17 y 18 de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este martes el calendario completo de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputarán el 4 y 9 de septiembre de 2025 en diversas ciudades de Sudamérica, con el objetivo de definir los últimos tres cupos directos y el boleto al repechaje intercontinental.

La Conmebol oficializó el cronograma de las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Con Argentina, Ecuador y Brasil ya clasificados, las fechas 17 y 18 serán cruciales para determinar qué selecciones asegurarán los tres pasajes directos restantes y cuál disputará el repechaje en marzo de 2026.

Según el reglamento de la FIFA, los partidos con implicaciones directas en la clasificación se jugarán simultáneamente a las 19h30 para garantizar transparencia y equidad. La excepción será el encuentro entre Ecuador y Argentina en Guayaquil, programado para el 9 de septiembre a las 18h00, media hora antes, ya que ambas selecciones están clasificadas.

En la fecha 17, el 4 de septiembre, Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, recibirá a Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción, en un duelo clave, ya que la Albirroja busca sellar su clasificación tras 15 años de ausencia en mundiales. Otros partidos incluyen Colombia vs. Bolivia en Barranquilla, Uruguay vs. Perú, en Montevideo, Brasil vs. Chile, y Argentina vs. Venezuela, en Buenos Aires.

Definiciones en simultáneo para evitar ventajas

El formato de horarios simultáneos responde a la alta competitividad de las Eliminatorias Sudamericanas, conocidas por sus desenlaces ajustados. En la fecha 18 de abril, todos los encuentros, salvo el mencionado Ecuador-Argentina, iniciarán a las 18h30. Entre los duelos destacados, Perú vs. Paraguay en Asunción y Venezuela vs. Colombia en Barranquilla podrían definir el cupo al repechaje.

Contexto de las Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas comenzaron el 7 de septiembre de 2023 y enfrentan a las diez selecciones de Conmebol en un formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, totalizando 18 jornadas. Este sistema, vigente desde las clasificatorias para Francia 1998, otorga seis plazas directas al Mundial y una séptima al repechaje intercontinental.

Argentina, campeón mundial vigente, aseguró su clasificación el 25 de marzo de 2025, mientras que Brasil y Ecuador también confirmaron su presencia.

Expectativa por los últimos cupos

Con solo tres plazas directas y un boleto al repechaje en juego, la presión recae sobre selecciones como Paraguay, Uruguay, Colombia, y Venezuela, que ocupan posiciones cercanas a la zona de clasificación tras la fecha 16, disputada el 10 de junio de 2025. Bolivia, Perú, y Chile, en la parte baja de la tabla, aún tienen posibilidades matemáticas, aunque remotas, de alcanzar el repechaje.

Partidos clave de la fecha 18

El 9 de septiembre, además del Ecuador-Argentina en Guayaquil, se disputarán Bolivia vs. Brasil en El Alto, Chile vs. Uruguay en Santiago, Perú vs. Paraguay en Lima, y Venezuela vs. Colombia en Maturín. Estos encuentros cerrarán el proceso clasificatorio sudamericano, que determinará los representantes de Conmebol en el Mundial 2026, el primero con 48 selecciones.

Transmisión y seguimiento

Los partidos serán transmitidos por diversas señales en cada país, como El Canal del Fútbol y Teleamazonas en Ecuador, APF TV y GEN en Paraguay, y Movistar Deportes en Perú. Los aficionados también podrán seguir los resultados en tiempo real a través de las plataformas digitales de Conmebol y FIFA. La recta final de las Eliminatorias Sudamericanas promete emociones intensas, con horarios diseñados para maximizar la competitividad y definir de manera justa los clasificados al Mundial 2026.