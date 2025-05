Congreso peruano archiva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por caso Rolex

El Congreso peruano ha decidido archivar definitivamente la denuncia constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por el caso Rolex. La Comisión Permanente del Congreso ratificó esta resolución con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Este archivo se basa en un informe de calificación que recomendaba no continuar con el proceso, al no encontrar elementos suficientes para sostener una infracción constitucional.

El informe final, presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, concluyó que la denuncia contra Boluarte no procede. La mandataria fue acusada de recibir relojes Rolex de lujo no declarados en sus declaraciones patrimoniales, lo que generó gran polémica en el país. Sin embargo, el Congreso consideró que no existían pruebas que justificaran continuar con la investigación.

Archivo de la denuncia y contexto político

El caso Rolex surgió cuando Dina Boluarte recibió los relojes de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Este gesto habría sido un agradecimiento por la asignación de una partida para su región. La denuncia señalaba un presunto delito de cohecho pasivo impropio por aceptar estos regalos de alta gama, que también incluían aretes y una pulsera de oro.

Esta situación provocó la segunda moción de censura contra la presidenta. No obstante, Boluarte pidió a la Justicia que cierre la investigación, alegando que los relojes fueron un préstamo y que no tuvo obligación de rechazarlos. La Comisión Permanente del Congreso respaldó su defensa y blindó a la mandataria frente a esta acusación.

Reacciones y defensa de la presidenta Dina Boluarte

Tras la decisión del Congreso, Dina Boluarte aprovechó para defender su gestión durante una visita oficial al distrito de Carabayllo. A pesar de las encuestas que la sitúan en niveles bajos de aprobación, la presidenta señaló que su administración mantiene la fuerza y el compromiso para trabajar por una patria más justa. Además, criticó a los gobiernos anteriores por actuar con indiferencia ante las necesidades del país.

Boluarte enfatizó: «Tenemos fuerza, alma, vida y corazón», subrayando su voluntad de continuar trabajando pese a la polémica. Esta defensa pública busca reforzar su imagen y consolidar su liderazgo en un contexto político complicado, marcado por acusaciones y cuestionamientos constantes.

Votación y respaldo político en el Congreso

El respaldo al archivo de la denuncia provino principalmente de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Somos Perú. La votación rápida y con escaso debate evidenció un acuerdo político para blindar a la presidenta. Solo algunos congresistas, como Alex Flores del Bancada Socialista, denunciaron un «pacto de corrupción» y criticaron la decisión como una muestra de impunidad.

El argumento central para archivar el caso se basó en el artículo 117 de la Constitución de Perú, que establece que un presidente no puede ser investigado mientras esté en funciones. Esta interpretación legal fue clave para que la denuncia no prospere y para que el Congreso evite un proceso judicial contra Boluarte.