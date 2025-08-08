Condenan a 26 años a integrante de una banda delincuencial por robo con muerte en Guayas

Bryan Steven M. M., presunto integrante de “Los Choneros”, recibió una condena de 26 años de prisión por el delito de robo con resultado de muerte de cuatro personas secuestradas en Puerto López, Manabí. Las hallaron sin vida en Olón, Santa Elena, el 7 de agosto de 2024.

En un fallo significativo en la lucha contra el crimen organizado, en la provincia de Guayas, sentenció a Bryan Steven M. M., a 26 años de prisión por su responsabilidad en el delito de robo con resultado de muerte. Delito tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años para este tipo de crímenes.

El acusado, identificado como presunto integrante del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Choneros”. Lo aprehendieron el 4 de agosto de 2024 en Naranjal, mientras conducía un vehículo robado vinculado al secuestro de cuatro personas en Puerto López, provincia de Manabí.

Los cuerpos de las víctimas los encontraron el 7 de agosto de 2024 en la localidad de Olón, provincia de Santa Elena, con evidentes signos de violencia. Según el parte policial, los cuerpos estaban atados de pies y manos, envueltos en fundas negras y presentaban heridas de proyectiles de arma de fuego. La brutalidad del crimen conmocionó a las comunidades de Manabí y Santa Elena. Regiones afectadas por la creciente actividad de grupos delictivos como “Los Choneros” dedicados a delitos como el robo.

Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal presentó pruebas irrefutables que demostraron la participación directa de Bryan Steven M. M., en el crimen. Entre los elementos de convicción destacaron los informes investigativos de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

En el juicio también se presentaron las actas de autopsia y levantamiento de cadáveres, la experticia al GPS del vehículo robado, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la denuncia formal y los testimonios de los familiares de las víctimas.

Estas pruebas permitieron al Tribunal Penal emitir una sentencia condenatoria por voto mayoritario. Se les impuso además una multa de 1,000 salarios básicos unificados (aproximadamente 460,000 dólares en 2025). Los valores de la reparación integral a las familias de las víctimas serán detallados una vez que la sentencia por robo sea notificada por escrito.

La Fiscalía General del Estado destacó la solidez de las pruebas presentadas en el caso. “La coordinación entre la Dinased, la Policía Judicial y la Fiscalía permitió esclarecer este crimen atroz y garantizar justicia para las víctimas”, afirmó el fiscal a cargo en un comunicado oficial. Por su parte, el Ministerio del Interior subrayó que los operativos en Naranjal forman parte del Plan Nacional de Seguridad, que busca reducir la impunidad en casos de robos violentos.

El informe de la Dinased reveló que el vehículo robado, utilizado por el acusado, fue rastreado gracias al sistema GPS. Esto permitió ubicar su trayecto desde Puerto López hasta Olón. Las autopsias confirmaron que las víctimas sufrieron una ejecución premeditada, un modus operandi común en crímenes asociados a "Los Choneros". Los testimonios de los familiares, aunque emocionalmente desgarradores, fueron cruciales para corroborar la cronología de los hechos y la denuncia inicial.