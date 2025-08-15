Condena confirmada: 34 años para autores de triple homicidio en Riobamba

Miguel Ángel R. Ch., Carlos Hernán A. A., Ángel Rai C. P. y Carlos Andrés C. T., miembros del grupo delictivo Los Lobos, fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión por el triple asesinato de tres hombres. Los crímenes ocurrieron en la vía Riobamba-Guaranda, el 13 de julio de 2023.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Chimborazo, el 13 de agosto de 2025, rechazó la apelación de los procesados. En la misma audiencia ratificó la sentencia, junto con una reparación de 40.000 dólares para los familiares de las víctimas.

Resolución de la sala

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo emitió un fallo contundente el 13 de agosto de 2025, al rechazar con voto de mayoría el recurso de apelación presentado por cuatro integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos. A ellos le confirmaron su condena por el triple asesinato perpetrado en la vía Riobamba-Guaranda.

Los sentenciados, Miguel Ángel R. Ch., Carlos Hernán A. A., Ángel Rai C. P. y Carlos Andrés C. T. , enfrentarán 34 años y 8 meses de prisión. Esto por la muerte violenta de tres hombres, ocurrida el 13 de julio de 2023 , además de pagar 40.000 dólares como reparación integral a los familiares de las víctimas. El triple crimen, que conmocionó a la provincia de Chimborazo , tuvo lugar en un tramo de la vía que conecta Riobamba con Guaranda .

Las víctimas del triple crimen

A las víctimas, tres hombres de entre 25 y 35 años, las hallaron con signos de tortura y múltiples impactos de bala. Esto según los informes de autopsia presentados por la Fiscalía General del Estado. Los cuerpos presentaban heridas que evidenciaban una ejecución premeditada, con hemorragias masivas como causa de muerte.

Durante la audiencia de apelación, la defensa de los procesados argumentó que la Fiscalía no había presentado pruebas para demostrar su responsabilidad en el triple asesinato. Sin embargo, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, encargado del caso, refutó estas afirmaciones. Él destacó que el juicio de primera instancia, que duró cuatro días, incluyó pruebas sólidas que sustentaron la condena.

Elementos del triple crimen

Entre los elementos presentados se encuentran testimonios de agentes policiales, actas de levantamiento de cadáveres. También los informes de autopsia, un informe de reconocimiento del lugar de los hechos y una pericia comparativa de un zapato hallado en la escena, que pertenecía a uno de los victimarios.

Los cuatro implicados fueron aprehendidos en delito flagrante el mismo 13 de julio de 2023. Ocurrió tras un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) en diferentes sectores de Riobamba. Esto por el triple asesinato.

Delitos en Chimborazo

En Chimborazo, los operativos contra Los Lobos han resultado en la captura de más de 50 presuntos miembros entre 2023 y 2025, además de la incautación de armas y drogas. El triple asesinato de julio de 2023 se suma a una serie de hechos violentos en la provincia. Esta ha registrado un incremento de 15% en delitos relacionados con el crimen organizado en lo que va de 2025, según estadísticas policiales. (27)