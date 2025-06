Concejales de Guayaquil exigen al Gobierno acciones conjuntas contra la delincuencia

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, realizada el martes 11 de junio de 2025, los concejales expresaron su respaldo al alcalde Aquiles Alvarez y se sumaron a su llamado al Gobierno Central para coordinar acciones urgentes frente al aumento de la delincuencia y el crimen organizado en la ciudad de Guayaquil.

Concejales cuestionan falta de coordinación

Los ediles Blanca López, Terry Álvarez, Ana Chóez, Shirley Aldás, Alfredo Bautista y Arturo Escala criticaron la ausencia de articulación por parte de las autoridades nacionales, pese a las invitaciones reiteradas del alcalde para establecer una agenda común en materia de seguridad.

Blanca López indicó que enfrentar la violencia requiere más que operativos policiales. “Se necesita planificación, inversión social y recursos”, dijo durante su intervención. Añadió que el presupuesto municipal se utiliza en programas que atienden los problemas de la ciudad y rechazó lo que calificó como una confrontación innecesaria por parte del Gobierno Nacional.

Por su parte, Ana Chóez subrayó que la violencia afecta sobre todo a niños y jóvenes de sectores vulnerables. Señaló que el Municipio ha implementado medidas preventivas como la creación de la empresa pública Segura EP y programas para fortalecer el tejido social. “Se está haciendo trabajo preventivo, pero el Gobierno Central no puede lavarse las manos”, afirmó.

Municipio ofrece recursos al Ejecutivo

Alfredo Bautista recordó que el Municipio ha puesto a disposición del Ejecutivo más de 34.000 cámaras de videovigilancia, además de camionetas y personal de tránsito y control municipal. Dijo que estos recursos están listos para apoyar operativos conjuntos en la ciudad.

El alcalde Aquiles Alvarez ratificó su disposición al trabajo coordinado. En declaraciones durante la sesión, señaló: “Siempre hemos tenido las puertas abiertas para trabajar con cualquier autoridad, más allá de lo que haya pasado con la gobernadora”.

Agregó que la intención del Municipio es coordinar esfuerzos, no entablar disputas políticas. “La invitación nunca fue para tomar un té. No me gusta el té. No hay tiempo para chismes. Era para trabajar juntos por la seguridad de los guayaquileños”, dijo.

Plan municipal sigue en marcha

El Municipio de Guayaquil mantiene la ejecución del plan de política criminal y convivencia ciudadana, como parte de una estrategia local que busca recomponer el tejido social y reducir la criminalidad.

Este plan incluye intervenciones en sectores con alta incidencia de violencia, campañas de prevención y programas de inclusión social para jóvenes. La administración municipal insiste en que estos esfuerzos deben complementarse con una acción firme y sostenida por parte del Gobierno Central.

Desde enero de 2025, Guayaquil ha registrado un repunte en hechos violentos relacionados con el crimen organizado. Las autoridades locales sostienen que, pese a los esfuerzos municipales, la seguridad requiere de una respuesta integral del Estado.

Llamado abierto al Gobierno Central

Los concejales coincidieron en que la seguridad debe ser una responsabilidad compartida. Insistieron en que las instituciones nacionales deben actuar con urgencia y sin trabas políticas.

“Necesitamos voluntad política. El Municipio está haciendo su parte”, dijo Chóez. Mientras tanto, Alvarez reiteró que su administración seguirá implementando políticas preventivas, pero advirtió que el crimen organizado no se enfrenta solo con recursos locales.

Hasta el momento, no se ha confirmado una reunión entre el Municipio y la Gobernación del Guayas para definir acciones conjuntas. El alcalde espera una respuesta oficial en los próximos días.