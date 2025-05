Concejala Ximena Toro responde sobre polémicas, ordenanzas y posible candidatura a la alcaldía de Santo Domingo

Ximena Toro, de 48 años, nacida en Portoviejo, Manabí, el 8 de abril de 1977, lleva 26 años en política. Hija de un policía guarandeño y una madre colombiana, se define como santodomingeña de corazón, extrovertida y directa. Electa concejala en 2019 y reelecta en 2023 de Santo Domingo, destaca por su trabajo en legalización de tierras y cercanía con la ciudadanía. Toro combina una trayectoria legislativa activa con una fuerte conexión social y vecinal, que alimenta rumores sobre su futura postulación a la alcaldía.

¿Qué pasó exactamente en la polémica sesión del Concejo del 13 de mayo?

Fue vergonzosa. Extendí disculpas públicas porque, desde 2019, nunca vi algo así. La Revolución Ciudadana (RC) ventiló desacuerdos internos, mostrando falta de unidad y formación política. Es como una mazorca de choclo que se desgrana. Esos problemas deben resolverse en su organización, no en el Concejo Municipal, una instancia que merece respeto.

¿Cuál fue el motivo real del conflicto en esa sesión?

Todo giró en torno a la elección de la vicealcaldía, la integración de la comisión de mesa y el control de ciertas presidencias de comisiones. Algunos concejales quisieron imponer a su candidata. El alcalde incluso les propuso apoyar mi nombre como una alternativa, pero prefirieron el enfrentamiento.

¿Habrá sanciones por lo ocurrido?

Eso lo debe determinar la comisión de mesa, donde están el alcalde (Wilson Erazo), el concejal Mario Pazmiño y la vicealcaldesa Clara Hinojosa. Yo no formo parte, pero creo que es necesario un correctivo.

Usted dijo que la Revolución Ciudadana “se desgrana como una mazorca de choclo”. ¿Por qué cree que ocurre esta desintegración?

No solo es a nivel local, sino a nivel provincial y nacional. Perdieron la presidencia y vicepresidencia de la Asamblea Nacional, y varias comisiones. Hay autoridades que se desmarcan. No consolidaron su liderazgo por falta de criterio y unidad. Como dice el adagio, “cuando el muerto apesta, todos salen corriendo”.

¿Cree que el Concejo ha perdido credibilidad ante la ciudadanía?

Sí, pero no todos somos responsables. He sido clara: la ciudadanía debe saber quiénes trabajan y quiénes hacen show. Yo me concentro en legislar y fiscalizar. El desgaste político es inevitable, pero uno debe mantener la coherencia.

¿Hay presión o compra de votos dentro del Concejo?

No, eso es falso. En lo personal, nadie me ha presionado jamás. Cada voto que he emitido ha sido bajo mi criterio y responsabilidad.

¿Tiene alguna confrontación directa con otro concejal?

He tenido discrepancias con varios colegas, como Liliana Silva y el grupo correísta. También con el procurador síndico. Pero siempre pido que las críticas vengan acompañadas de propuestas. El pueblo no vive de ideologías, vive de soluciones.

¿Qué temas generan más conflicto en el Consejo Municipal?

Principalmente la vicealcaldía, la composición de comisiones, y temas como la fiscalización de adjudicaciones y ventas directas. Pero todas las decisiones pasan por informes técnicos y jurídicos, no son arbitrarias.

¿Cómo responde a los rumores sobre una candidatura a la alcaldía?

Hay sectores que me lo han propuesto. Agradezco ese apoyo. Sin embargo, mi enfoque está en la concejalía. Hay proyectos clave como la legalización de tierras y la agenda de igualdad que requieren seguimiento. Si en el camino se define otra ruta política, lo evaluaré con responsabilidad.

¿Qué ordenanzas ha presentado y cuál considera más importante?

He presentado entre 15 y 20 ordenanzas desde 2019. La más significativa ha sido la ordenanza de Legalización de Tierras. Gracias a ella, sectores como Che Guevara, Oswaldo Arguello y Cristo Vive ya tienen acceso a sus escrituras, pagando un valor social de hasta $2 por metro cuadrado.

¿Está trabajando en nuevas ordenanzas?

Sí. Una de ellas es el soterramiento del cableado en el casco urbano. Actualmente está en la oficina de Procuraduría Síndica. También propuse una ordenanza para regular vehículos eléctricos, pero está en espera del reglamento de la Agencia Nacional de Tránsito.

¿Cómo ha sido su relación con el alcalde en cuanto a votaciones?

He votado a favor y en contra. No tengo una postura automática. Incluso he discrepado públicamente con él. Por ejemplo, voté en contra de una nueva compensación para los transportistas, porque consideré que ya habían recibido lo suficiente.

¿Cuál fue su posición en el tema de las tarifas de transporte?

Voté a favor cuando se aprobó la tarifa, pero también propuse que se condicione a la implementación del sistema SIR-SAE y la gratuidad para estudiantes. El costo fue de cerca de cinco millones de dólares. Ahora la fiscalización está en marcha.

¿Las operadoras cumplieron con su parte?

No del todo. Tenían 180 días. Ya venció el plazo y se están coordinando con un solo proveedor de software. Hay una acción de protección que también ha detenido el proceso, en relación con los torniquetes.

¿Cómo definiría su identidad política y su vínculo con Santo Domingo?

Soy nacida en Portoviejo, hija de madre colombiana y padre guarandeño. Viví seis años en Manabí y luego en Santo Domingo, donde crecí, estudié y formé mi familia. Una de mis hijas nació aquí. Me considero santo-domingueña de corazón.

¿Cuál es su estilo político?

Soy directa. Digo lo que pienso, en el momento que lo siento. Eso puede ser una virtud o una debilidad, pero no me guardo nada. Me gusta el debate frontal, pero con propuesta.

¿Sigue siendo esa niña rebelde que se perdió a los cuatro años?

(Ríe). Sí. Desde pequeña he sido hiperactiva. Ahora canalizo esa energía en el deporte. Practico crossfit desde hace más de dos años. Fui seleccionada de básquetbol provincial y me gusta el ejercicio exigente.

¿Cómo evalúa la participación ciudadana en la elección de autoridades y el rol del alcalde en esto?

Creo que los ciudadanos deben votar por personas capaces, probas, que representen con dignidad en el gobierno municipal. No solo por afinidad política, sino por trayectoria, compromiso y trabajo social. El pueblo es el mandante y tiene el derecho de elegir bien. A veces, como dice el alcalde, hay concejalías que se han «encontrado», pero nunca se ha visto a esas personas trabajando. Es clave saber quién llega y con qué mérito a una representación tan importante.

¿Qué rol tuvo Ximena Toro en el Concejo Municipal en el polémico proyecto urbanístico en las faldas del cerro Bombolí?

El Consejo Municipal como tal no aprueba urbanizaciones; eso es una decisión administrativa del Ejecutivo, según el COTAD. Sin embargo, sí aprobamos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), que define dónde se puede construir. En el caso del Bombolí, se dejó una zona de 5 hectáreas como bosque protector tras la socialización con ambientalistas. El proyecto contaba con todos los permisos ambientales, y si está dentro del PDOT, no podemos negarlo. Las decisiones se basan en normativa, no en protestas. La vieja política de gritar para obtener réditos ya no sirve; los réditos se ganan trabajando con la gente.

En lo personal, ¿cómo ha manejado su compromiso matrimonial y su vida política? ¿Se ha dado tiempo para todo?

(Ríe) No me he casado todavía, aunque tengo el anillo puesto. No hemos tenido tiempo. Mi prometido incluso me propuso casarnos en Las Vegas para evitar toda la organización en Santo Domingo. Pero yo siento que la gente también espera ese momento. Por mí, me casaría en el recinto ferial y haría una fiesta con la ciudadanía.

En lo familiar, fui mamá muy joven. A los 16 años me casé, y a los 20 ya tenía tres hijos. Hoy, todos son profesionales, independientes y no viven en Santo Domingo. Así que tengo el tiempo para dedicarme de lleno a la política. Ahora, mis únicos «bebés» son mis dos gatos, que amo profundamente.

Se habla de una ciudad moderna, pero desde la percepción ciudadana, ha quedado estancada…

Creo que a veces se olvida lo que se ha hecho. En 2019 no teníamos los pasos a desnivel ni la vialidad mejorada. Hoy, Santo Domingo tiene proyectos importantes, como el parque Jelen Tenka y el centro de faenamiento. La vialidad aún necesita mucho, pero hemos priorizado asfaltados en los barrios. El alcalde ha concentrado el presupuesto en obras macro, pero también estamos trabajando en los barrios, con maquinaria comprada por el gobierno municipal. Aunque aún faltan muchas obras, quiero que se reconozca todo lo que se ha logrado. También he sido crítica dentro del consejo y he defendido mi postura cuando era necesario. Mi objetivo es continuar trabajando para la gente y terminar lo que falta.

¿Cómo ejerce el rol de fiscalización Ximena Toro? ¿Se ha enfrentado a decisiones difíciles en el Concejo?

Yo quiero salir por la puerta grande, como una concejala que fue eco de la gente. He sido crítica, frontal. En el Concejo me han escuchado decir lo que pienso, incluso votar en contra del alcalde cuando lo he creído necesario. Yo soy parte del movimiento Construir, pero eso no me impide ser honesta con mis convicciones.

He cuestionado decisiones administrativas, a direcciones, al área jurídica. La tarea no está completa y hay mucho por hacer. Con el presupuesto completo de este año, espero que podamos avanzar con más fuerza. También ha habido apoyo del Gobierno Nacional, que ha permitido aliviar la carga financiera del municipio.

Ximena Toro lidera varios proyectos personales. ¿Qué la motiva a impulsarlos fuera del gobierno municipal?

Tengo dos proyectos que me llenan de orgullo. Uno es la entrega de kits educativos, que he venido institucionalizando como concejal, pero es un proyecto totalmente personal, con ayuda de amigos y sin fondos municipales.

Y el otro es el proyecto “Mujeres Trabajando”, que ya cumplió un año. Está siendo replicado en otros cantones por alcaldesas y concejalas amigas. Apoya a mujeres sin trabajo ni ingresos propios. Ahora estamos entregando coches a madres en zonas rurales, y pronto llegaremos también a La Concordia.

Estos proyectos no son de campaña, son parte de mi compromiso social real y sostenido. Ahí está el corazón de mi trabajo.

¿Un mensaje final que quiera compartir?

Solo agradecer. Decirle a la gente que sigo aquí, que estoy trabajando, que soy su vocera. Que falta mucho, pero que no me voy a cansar de insistir, fiscalizar y proponer. No se trata de figurar, sino de servir. Eso es lo que me mueve todos los días.