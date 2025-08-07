Con la función ‘Aprendizaje guiado’, Gemini ofrece explicaciones detalladas y recursos multimedia para entender cualquier tema

Google ha actualizado su modelo de inteligencia artificial, Gemini, para actuar como un compañero personal de aprendizaje, que guía a los usuarios paso a paso para mejorar la comprensión de diversos temas. Esta innovación permite encontrar respuestas detalladas y explicaciones claras, elevando la experiencia educativa con nuevas tecnologías.

El gigante tecnológico ha incorporado en Gemini la tecnología LearnLM, un conjunto de modelos diseñados para ayudar en el proceso de aprendizaje. Gracias a esta integración, Gemini amplía sus capacidades y ofrece un método más efectivo para adquirir conocimiento profundo y significativo, rompiendo con las formas tradicionales de resolver dudas.

‘Aprendizaje guiado’: la nueva función estrella de Gemini

Google ha presentado ‘Aprendizaje guiado‘, una función que convierte a Gemini en un tutor personalizado. Este compañero personal de aprendizaje prioriza el desarrollo de preguntas, acompañando a los usuarios en su proceso educativo para asegurar que comprendan en profundidad cualquier tema. Más que respuestas rápidas, Gemini desglosa el problema paso a paso y explica cada fase.

Este avance implica que las respuestas de Gemini no se limitan a texto. Las capacidades multimodales del sistema permiten incluir imágenes, diagramas, vídeos y cuestionarios interactivos, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje y favorece distintas formas de comprensión y práctica del conocimiento.

Un espacio de aprendizaje sin prejuicios para todos

Google asimismo destaca que el ‘Aprendizaje guiado‘ crea un espacio conversacional amigable y sin prejuicios, donde los usuarios pueden explorar temas a su propio ritmo. Este compañero personal pone en manos de los usuarios una experiencia de aprendizaje personalizada, amena y progresiva que fomenta la curiosidad y el interés.

Es así que con esta propuesta Gemini no solo responde dudas sino que también enseña a pensar y comprender de forma crítica.

Asimismo, el enfoque facilita que cualquier persona, sin importar su nivel previo, pueda acceder a un aprendizaje profundo y continuo, apoyándose en tecnología avanzada.