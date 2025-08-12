Cómo importar desde China a Ecuador fácil y rápido con el servicio courier de Servientrega

Ecuador muestra una alta demanda de productos chinos, por lo que Servientrega lanzó el martes 5 de agosto del 2025 su innovador servicio courier de China a Ecuador, llamado Servientrega Box.

Esta plataforma permite a los ecuatorianos comprar en tiendas online chinas y recibir sus productos directamente en casa, facilitando el proceso de importación y fortaleciendo el comercio electrónico internacional.

El servicio funciona con un buzón courier en China, que simplifica la recepción y envío de productos. Mauricio Uribe González, director nacional de Mercadeo y Ventas de Servientrega Ecuador, explica que los usuarios solo deben ingresar a la página web, registrarse y gestionar el envío de sus compras desde China a Ecuador. Esta solución representa un avance decisivo para el comercio electrónico y logística internacional en el país.

Alta inversión y presencia local en China

Para garantizar un servicio eficiente, Servientrega realizó una inversión significativa para abrir una oficina y bodegas en Cantón, China. En este espacio laboran seis empleados chinos que dominan el español, encargados de manejar la recepción y el envío de productos hacia Ecuador. Los usuarios pueden comprar en tiendas online chinas reconocidas como Aliexpress, Banggood, DHgate, Taobao y JD.com y usar la dirección del buzón de Servientrega para recibir sus compras sin complicaciones.

El servicio incluye una tasa de importación de 20 dólares vigente desde junio. El plazo de entrega es máximo de dos semanas, con envío aéreo directo. En Ecuador, Servientrega desaduaniza y entrega los paquetes a domicilio, asegurando rapidez y seguridad en todo el proceso de importación desde China.

Tarifas claras para importar importar desde China a Ecuador

Las tarifas del servicio courier de China a Ecuador cubren recepción, almacenamiento por 30 días en China, transporte internacional, desaduanización, seguro y entrega final en Ecuador. No incluyen cargos extras por almacenaje en aduana que superen 7 días, ni tributos o multas. Los costos varían según el peso del paquete y se muestran en la siguiente tabla:

KG Costo flete Pago en la aduana (costo desaduanización) 0,50 $ 27,50 $ 7 1 $ 38 $ 7 1,50 $ 48,50 $ 7 2 $ 59 $ 7 2,50 $ 69,50 $ 12,50 3 $ 80 $ 12,50 3,50 $ 90,50 $ 12,50 4 $ 101 $ 12,50

Por ejemplo, un paquete de 0,5 kg tiene un costo total de $34,50 y uno de 4 kg llega a $113,50, sumando flete y desaduanización. Esta estructura de costos transparente permite planificar compras sin preocupaciones y facilita la importación para usuarios particulares y pequeñas empresas, impulsando el comercio electrónico entre China y Ecuador.

Cómo usar Servientrega Box paso a paso