Comisión de la Asamblea Nacional analiza dos proyectos de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia

La Comisión de Protección Integral a las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Asamblea Nacional, inició la discusión de dos proyectos de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia (CONA). Estas iniciativas, calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), buscan actualizar el marco legal para proteger a menores de edad. Raúl Chávez propuso un proyecto enfocado en salud mental, destacando cuatro ejes: educación, comunitario, salud y arte, cultura y deporte. Su objetivo es capacitar constantemente, incluir psicólogos en equipos multidisciplinarios y reforzar prevención.

Los comisionados resaltaron la urgencia de abordar temas como ansiedad y suicidio en menores. Franklin Samaniego presentó otra iniciativa, relacionada con el Libro I del CONA, proponiendo cambiar su carácter a orgánico. Esto busca garantizar derechos y fortalecer el principio del interés superior del niño durante su desarrollo integral.

Código de la Niñez y Adolescencia: Fase de socialización

La presidenta de la Comisión, Viviana Veloz, dispuso iniciar la socialización de ambos proyectos, siguiendo los plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este proceso permitirá recoger opiniones antes de avanzar en el debate.

La reforma al CONA busca adaptarse a nuevas necesidades sociales. Chávez y Samaniego presentan propuestas complementarias, enfocadas en bienestar y derechos.

Código de la Niñez y Adolescencia: Implicaciones futuras

La discusión en la comisión marca un paso clave para actualizar el CONA. Las propuestas de Chávez y Samaniego podrían influir en políticas públicas para menores.