Colombianos despiden a Miguel Uribe Turbay en capilla ardiente

Miles de ciudadanos colombianos acudieron este martes 12 de agosto al Salón Elíptico del Capitolio Nacional para despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes 11 de agosto tras dos meses de lucha en la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio en la localidad de Fontibón. La capilla ardiente, instalada en el Congreso, permanecerá abierta hasta el miércoles 13 de agosto, cuando el féretro será trasladado a la Catedral Primada para su funeral.

El atentado que acabó con la vida de Uribe, de 39 años, ocurrió durante un evento de precampaña en el barrio Modelia de Fontibón. El precandidato recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos diez personas participaron en la planificación y ejecución del ataque, con detenciones que incluyen al presunto autor intelectual, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y un adolescente de 15 años señalado como el responsable de los disparos.

Homenaje tras fallecimiento de Uribe

Desde las 10:00 a.m , ciudadanos ingresaron en grupos de 15 a la capilla ardiente en el Salón Elíptico. El ingreso se permitió bajo estrictos protocolos de seguridad que prohíben el acceso con bolsos, armas u objetos contundentes. El Congreso suspendió su agenda legislativa por tres días en señal de duelo, y el Gobierno Nacional decretó la bandera a media asta en edificios públicos y embajadas, según el Decreto 0895 del 11 de agosto.

El presidente Gustavo Petro expresó su “sentido pésame” a la familia de Uribe y a la población colombiana. Destacó que “la vida está por encima de cualquier ideología”. Además, lamentó el trágico desenlace de un atentado contra un senador opositor durante su mandato. La ceremonia de este martes incluyó un minuto de silencio y mensajes de paz, con la presencia de autoridades, diplomáticos y familiares.

Trayectoria de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, nacido en Bogotá en 1986, era una figura destacada del Centro Democrático. Era abogado de la Universidad de los Andes, con maestrías en Políticas Públicas y Administración Pública en Harvard. Además, ocupó cargos como concejal de Bogotá, secretario de Gobierno y senador desde 2022. Su precandidatura presidencial para 2026 se centraba en temas de seguridad y fortalecimiento institucional, marcados por la tragedia personal de su madre, la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 tras un secuestro.

La viuda de Uribe, María Claudia Tarazona, agradeció a los médicos de la Fundación Santa Fe y llamó a la unión y la paz, rechazando cualquier acto de venganza. “Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, afirmó, instando a que el legado de su esposo inspire un país sin violencia.

Reacciones nacionales e internacionales

La muerte de Uribe generó reacciones de líderes como el expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario afirmó que “el mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien exigió justicia. La ONU, a través de su secretario general António Guterres, pidió elecciones sin violencia y garantías de seguridad para candidatos.

El miércoles 13 de agosto, a las 9:00 a.m., se realizará un homenaje final en el Congreso antes del traslado a la Catedral Primada. La ciudadanía podrá seguir despidiéndose bajo las medidas de seguridad establecidas. La investigación del atentado sigue en curso, con la Fiscalía comprometida a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.