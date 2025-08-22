Colombia sufre tres atentados en menos de 24 horas con una veintena de muertos

El centro de localidad de Florencia, en Caquetá, Colombia, se despertó en la madrugada de este viernes por una fuerte explosión de la que solo se lamentan daños materiales.

Se trató del tercer atentado reportado en Colombia en menos de 24 horas, tras los registrados en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia que dejaron una veintena de muertos y decenas de heridos.

Tercer atentado en Colombia sería por extorsiones

La explosión tuvo lugar en uno de los principales centros neurálgicos de la ciudad, afectando fachadas y algunos establecimientos. Cabe destacar que al momento en el que el artefacto abandonado en una papelera detonó, sobre las 03h00, no había nadie por los alrededores, informó el diario ‘El Tiempo’.

El comandante de la Policía de Caquetá, el coronel César Pinzón, cree que podría tratarse de algún tipo de represalia ejecutada por el Frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC contra los comerciantes que se niegan a pagar extorsiones, que alcanzan en algunos casos los 60 millones de pesos colombianos (15.000 dólares).

Presidente suspendió las operaciones militares

En lo que va de año, las autoridades han detenido a treinta personas en Florencia, capital del departamento, por este tipo de prácticas. Entre ellos está Rubiel Cabrera, alias ‘Raúl’, jefe financiero del Frente Rodrigo Cadete de las disidencias que lidera Alexánder Mendoza, alias ‘Calarcá’.

El Gobierno de Gustavo Petro decidió en abril de este año suspender las operaciones militares contra el citado grupo a fin de poder establecer cierta confianza entre las partes en las negociaciones de paz.

Colombia vive horas de terror

En menos de 24 horas, Colombia ha sufrido tres atentados. En Cali, Valle del Cauca, al menos ocho personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas después de una explosión cerca de las inmediaciones de un cuartel del Ejército. Se trata del ataque más grave en la capital del Cauca desde 2019.

Mientras que otros doce policías murieron y trece quedaron heridos después de que el helicóptero en el que viajaban fue alcanzado por un dron a su paso por Amalfi, en Antioquia.

Las autoridades locales han atribuido estos ataques a las disidencias de Néstor Vera Fernández, ‘Iván Mordisco’, si bien no descartan tampoco que están detrás las que comanda ‘Calarcá’. Por su parte, el Gobierno central apunta al Clan del Golfo.

Los hechos han causado conmoción en la población, que en su memoria aún guarda los recuerdo de la época más cruel del narcotráfico y la guerrilla, en las décadas de los 80 y 90. (13).