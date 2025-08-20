Colombia busca a Valeria Afanador: Interpol activa alerta global tras una semana sin rastro

Interpol emitió una circular amarilla para localizar a Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, desaparecida desde el 12 de agosto. Ocurrió en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. La alerta, que busca movilizar a cuerpos policiales en más de 190 países, intensifica los esfuerzos para encontrar a la menor A Valeria se la vio por última vez en el Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba.

A Valeria la captaron cámaras de seguridad a las 10h45, jugando con una pelota cerca de una reja próxima al río Frío, antes de dirigirse a una zona de arbustos donde se perdió su rastro. La Policía Nacional, junto a 17 entidades, incluyendo Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y el Ejército, ha desplegado más de 200 rescatistas. Se han usado drones con cámaras térmicas, caninos especializados y botes para rastrear un área de 6 kilómetros alrededor del colegio.

A pesar de revisar 350 horas de grabaciones de video, no hay pistas concretas sobre su paradero. Las autoridades elevaron la recompensa por información a 70 millones de pesos (18 mil dólares), incentivando la colaboración ciudadana. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey destacó la búsqueda, coordinada desde un Puesto de Mando Unificado. Esta incluye patrullajes en zonas rurales, urbanas y el río Frío.

Una hipótesis inicial sugería que Valeria, quien solía esconderse por breves períodos, podría haberse ocultado, pero no regresó. Otra línea de investigación, planteada por su abuelo, Manuel Afanador, apunta a un posible encuentro con una persona en la reja, aunque no está confirmada. La familia, liderada por los padres Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, insiste en la urgencia de hallarla debido a sus necesidades especiales.

Muchos casos de desaparecidos sin resolverse

Las autoridades han desmentido rumores de llamadas extorsivas y piden reportar datos a la línea 123 o al 311 701 7489, garantizando confidencialidad. La desaparición de Valeria, que cumple una semana, ha generado consternación en Colombia, donde en 2024 se reportaron 1.953 casos de menores desaparecidos, muchos sin resolverse. La activación de la alerta amarilla de Interpol refuerza la esperanza de localizar a la niña, mientras la investigación, apoyada por la Fiscalía y el Gaula, mantiene abiertas todas las hipótesis.