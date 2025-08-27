Clubes de Denil Castillo y Yaimar Medina buscan certificar pase en la Europa League

Los ecuatorianos Denil Castillo (FC Midtjylland) y Yaimar Medina (KRC Genk) disputarán este jueves 28 de agosto de 2025 los partidos de vuelta de los playoffs de la UEFA Europa League en Kuopio, Finlandia, y Genk, Bélgica, para clasificar a la Fase de Liga tras victorias en la ida.

Midtjylland, con ventaja sólida

El FC Midtjylland, con el mediocampista ecuatoriano Denil Castillo, enfrentará al KuPS Kuopio a las 13h00 (hora de Ecuador) en el Savon Sanomat Areena de Kuopio, Finlandia, por el partido de vuelta de los playoffs. En la ida, disputada el 21 de agosto en el MCH Arena de Herning, Dinamarca, Midtjylland goleó 4-0 con tantos de Adam Buksa (15’), Darío Osorio (19’), y un doblete de Júnior Brumado (81’, 90+1’).

Castillo, de 21 años, ingresó al minuto 63 en lugar de Júnior Brumado y aportó en la distribución con un 78% de precisión en pases. El equipo danés, que superó al Fredrikstad FK con un global de 5-1 en la tercera ronda, busca sellar su pase a la Fase de Liga, mientras que el perdedor competirá en la UEFA Conference League.

KuPS Kuopio, que avanzó tras derrotar al RFS de Letonia (3-1 global), registró solo 0.3 goles esperados en la ida, frente a los 2.7 de Midtjylland.

Genk, con Medina en la banca

El KRC Genk, club del extremo ecuatoriano Yaimar Medina, recibirá al Lech Poznań de Polonia este jueves a las 13h00 en el Cegeka Arena de Genk, Bélgica, por el partido de vuelta de los playoffs. En la ida, disputada el 21 de agosto en el Estadio Municipal de Poznań, Genk se impuso 5-1 con goles de Patrik Hrošovský (16’), Jarrod Bowen (33’, 45+1’), Tolu Arokodare (67’) y Bilal El Khannouss (89’).

Yaimar Medina, de 20 años, fue convocado pero no jugó en la ida, permaneciendo en el banquillo. El ecuatoriano, que llegó a Genk en julio de 2024 desde Independiente Juniors por USD 2,1 millones, ha disputado 5 partidos con 150 minutos en total, sin goles ni asistencias.

Lech Poznań, que eliminó al Hapoel Beer Sheva (5-3 global) en la tercera ronda, depende de una remontada histórica tras registrar solo 6 disparos en la ida.

Los ecuatorianos en Europa

Denil Castillo, nacido en Eloy Alfaro, Ecuador, se unió al FC Midtjylland en julio de 2024 desde Liga de Quito por USD 4,6 millones, tras un paso por el Shakhtar Donetsk y un préstamo al Partizán de Serbia. En la Europa League, suma un gol y una asistencia en tres partidos, con un promedio de 2.3 duelos ganados por partido.

Yaimar Medina, nacido en Esmeraldas, firmó con KRC Genk por 4,5 años tras destacar en Independiente Juniors con 4 goles y 3 asistencias en 15 partidos. Su debut con la selección de Ecuador se dio en un amistoso ante Bolivia el 10 de junio de 2025.

Panorama de la Europa League

La Fase de Liga de la UEFA Europa League 2025/2026 comenzará el 25 de septiembre, con el sorteo de los 36 equipos el viernes 29 de agosto. Midtjylland, con un promedio de 2.1 goles por partido en Europa esta temporada, y Genk, con 1.8, son favoritos para avanzar. La clasificación garantizaría a ambos equipos al menos ocho partidos en la fase de grupos, mientras que los perdedores competirán en la Conference League.