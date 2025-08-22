COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Club 11 de Mayo y Juventud Italiana definen el título provincial de Manabí 2025

El club 11 de Mayo y Juventud Italiana disputan la final del Campeonato Provincial de Manabí 2025 este sábado, buscando el título y un cupo a la Copa Ecuador 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Club 11 de Mayo y Juventud Italiana definen el título provincial de Manabí 2025
En la final de ida 11 de Mayo y Juventud Italiana igualaron sin goles en el Jocay.
Club 11 de Mayo y Juventud Italiana definen el título provincial de Manabí 2025
En la final de ida 11 de Mayo y Juventud Italiana igualaron sin goles en el Jocay.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

El club 11 de Mayo y Juventud Italiana se enfrentarán este sábado 23 de agosto de 2025, a las 15h00, en el Estadio Reales Tamarindos, Portoviejo, para definir al campeón del Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Manabí y asegurar un cupo a la Copa Ecuador 2026.

Tras un empate 0-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Jocay de Manta, ambos equipos buscarán el título provincial y el boleto a la Copa Ecuador 2026, reservado exclusivamente para el campeón. Liga de Portoviejo y Exapromo Costa, clasificados como Manabí 3 y Manabí 4, ya aseguraron su lugar en los playoffs nacionales de ascenso a la Serie B.

Cuarto enfrentamiento en esta temporada

Esta será la cuarta ocasión en que ambos clubes se enfrenten esta temporada. En la primera fase, Juventud Italiana venció 3-0 a 11 de Mayo en el Estadio Jocay, mientras que en el encuentro de vuelta empataron 1-1 en el Reales Tamarindos. El equipo dirigido por Édison Méndez, 11 de Mayo, no podrá contar con Elkin Pérez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar, Robinson Roja sería titular. Por su parte, Juventud Italiana, bajo la dirección de Daniel Gavilanes, contará con plantilla completa.

11 de Mayo tiene como figuras a Washington Vera, el ‘10’ del equipo, y al goleador Jefferson Troya, quien suma 14 tantos en el torneo. Juventud Italiana apuesta por Randol Solórzano, con 11 goles, y Maicol Valencia, con 8 anotaciones, como sus principales armas ofensivas.

Las entradas tienen un costo de 2 dólares para la General Norte y 3 dólares para Palco y Tribuna.

Alineaciones probables y contexto

La posible alineación de 11 de Mayo incluye a Gender Villarreal en el arco; Klever Cheme, César Batalla, Jeremy Colobón y Jostyn Mera en defensa; Robinson Roja, Edwin Méndez y Marwin Cortez en el mediocampo; y Washington Vera, Jefferson Troya y José Rivera en el ataque.

Por su parte, Juventud Italiana formaría con Jean Macías como portero; Michel Montiel, Ronaldo Peñafiel, Ayrton Cisneros y Jorge Ruperti en la zaga; Xavier Delgado, Tito Chacón, Randol Solórzano y Adrián Guerrero en la volante; y Maicol Valencia junto a Justine Valencia en la delantera.

En el partido por el tercer puesto, Liga de Portoviejo venció 2-1 a Exapromo Costa con un global de 3-2, asegurando su clasificación al Ascenso Nacional.

La Copa Ecuador 2026, cuyo cupo está en juego, incluirá 49 equipos de Serie A, Serie B, Segunda Categoría y fútbol amateur, según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El campeón provincial de Manabí clasificará directamente, uniéndose a clubes como El Nacional, vigente campeón del torneo.

Importancia del ascenso nacional

Además del título provincial, 11 de Mayo, Juventud Italiana, Liga de Portoviejo y Exapromo Costa representarán a Manabí en los playoffs nacionales de la Segunda Categoría

Tras el partido, la AFPM, presidida por Carlos Estrada, entregará trofeos y medallas a los equipos. La final promete un duelo intenso, con ambos equipos buscando la gloria provincial y un lugar en el escenario nacional. Además de clasificarse a la próxima edición de la Copa Ecuador. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Club 11 de Mayo y Juventud Italiana definen el título provincial de Manabí 2025

María José Pinto, vicepresidente de Ecuador se reúne con mandatarios amazónicos en Cumbre de la OTCA

Regulación del cannabis: lo que funcionó en Uruguay y Canadá y los riesgos que México intenta corregir

Rusia reafirma respaldo a Venezuela frente a presión externa

Hombre herido por disparos en barrio 5 de Agosto de Manta: Policía indaga ataque armado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Club 11 de Mayo y Juventud Italiana definen el título provincial de Manabí 2025

María José Pinto, vicepresidente de Ecuador se reúne con mandatarios amazónicos en Cumbre de la OTCA

Regulación del cannabis: lo que funcionó en Uruguay y Canadá y los riesgos que México intenta corregir

Rusia reafirma respaldo a Venezuela frente a presión externa

Hombre herido por disparos en barrio 5 de Agosto de Manta: Policía indaga ataque armado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

María José Pinto, vicepresidente de Ecuador se reúne con mandatarios amazónicos en Cumbre de la OTCA

Regulación del cannabis: lo que funcionó en Uruguay y Canadá y los riesgos que México intenta corregir

Rusia reafirma respaldo a Venezuela frente a presión externa

Hombre herido por disparos en barrio 5 de Agosto de Manta: Policía indaga ataque armado

Impactante persecución en Santo Domingo: robo de camioneta termina en choque y captura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO