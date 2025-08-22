Club 11 de Mayo y Juventud Italiana definen el título provincial de Manabí 2025

El club 11 de Mayo y Juventud Italiana se enfrentarán este sábado 23 de agosto de 2025, a las 15h00, en el Estadio Reales Tamarindos, Portoviejo, para definir al campeón del Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Manabí y asegurar un cupo a la Copa Ecuador 2026.

Tras un empate 0-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Jocay de Manta, ambos equipos buscarán el título provincial y el boleto a la Copa Ecuador 2026, reservado exclusivamente para el campeón. Liga de Portoviejo y Exapromo Costa, clasificados como Manabí 3 y Manabí 4, ya aseguraron su lugar en los playoffs nacionales de ascenso a la Serie B.

Cuarto enfrentamiento en esta temporada

Esta será la cuarta ocasión en que ambos clubes se enfrenten esta temporada. En la primera fase, Juventud Italiana venció 3-0 a 11 de Mayo en el Estadio Jocay, mientras que en el encuentro de vuelta empataron 1-1 en el Reales Tamarindos. El equipo dirigido por Édison Méndez, 11 de Mayo, no podrá contar con Elkin Pérez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar, Robinson Roja sería titular. Por su parte, Juventud Italiana, bajo la dirección de Daniel Gavilanes, contará con plantilla completa.

11 de Mayo tiene como figuras a Washington Vera, el ‘10’ del equipo, y al goleador Jefferson Troya, quien suma 14 tantos en el torneo. Juventud Italiana apuesta por Randol Solórzano, con 11 goles, y Maicol Valencia, con 8 anotaciones, como sus principales armas ofensivas.

Las entradas tienen un costo de 2 dólares para la General Norte y 3 dólares para Palco y Tribuna.

Alineaciones probables y contexto

La posible alineación de 11 de Mayo incluye a Gender Villarreal en el arco; Klever Cheme, César Batalla, Jeremy Colobón y Jostyn Mera en defensa; Robinson Roja, Edwin Méndez y Marwin Cortez en el mediocampo; y Washington Vera, Jefferson Troya y José Rivera en el ataque.

Por su parte, Juventud Italiana formaría con Jean Macías como portero; Michel Montiel, Ronaldo Peñafiel, Ayrton Cisneros y Jorge Ruperti en la zaga; Xavier Delgado, Tito Chacón, Randol Solórzano y Adrián Guerrero en la volante; y Maicol Valencia junto a Justine Valencia en la delantera.

En el partido por el tercer puesto, Liga de Portoviejo venció 2-1 a Exapromo Costa con un global de 3-2, asegurando su clasificación al Ascenso Nacional.

La Copa Ecuador 2026, cuyo cupo está en juego, incluirá 49 equipos de Serie A, Serie B, Segunda Categoría y fútbol amateur, según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El campeón provincial de Manabí clasificará directamente, uniéndose a clubes como El Nacional, vigente campeón del torneo.

Importancia del ascenso nacional

Además del título provincial, 11 de Mayo, Juventud Italiana, Liga de Portoviejo y Exapromo Costa representarán a Manabí en los playoffs nacionales de la Segunda Categoría.

Tras el partido, la AFPM, presidida por Carlos Estrada, entregará trofeos y medallas a los equipos. La final promete un duelo intenso, con ambos equipos buscando la gloria provincial y un lugar en el escenario nacional. Además de clasificarse a la próxima edición de la Copa Ecuador.