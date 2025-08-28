Clima en Ecuador este viernes 29 de agosto: contrastes entre Costa soleada y Sierra con lluvias

El Ecuador vivirá este viernes 29 de agosto una jornada marcada por diferencias notables entre regiones. Mientras la Costa disfrutará de un ambiente soleado y temperaturas elevadas, en la Sierra se presentará clima más inestable con lluvias y cielos cubiertos en varias ciudades. Este contraste evidencia la diversidad climática que caracteriza al país, obligando a los ciudadanos a prepararse de forma distinta según el lugar donde se encuentren.

El viernes 29 de agosto presentará un clima variado en el Ecuador, con tiempo estable y mayor presencia de sol en la Costa, mientras que en la Sierra se esperan cielos nublados y lluvias dispersas, especialmente en Quito.

Costa: sol y estabilidad predominan

En la región Costa, el día estará marcado por condiciones estables y temperaturas agradables. Portoviejo tendrá cielo parcialmente soleado, con registros entre 20 y 29 °C y sin probabilidad de lluvias.

En Manta, se prevé un clima soleado, con máximas de 28 °C, lo que favorecerá actividades al aire libre y en la playa.

Por su parte, Guayaquil presentará un cielo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 y 31 °C, aunque sin riesgo de precipitaciones.

Sierra: lluvias dispersas en Quito y ambiente fresco

En la Sierra, el clima menos estables. Quito tendrá un día lluvioso con un 25 % de probabilidad de precipitaciones, acompañado de temperaturas entre 8 y 19 °C, lo que generará un ambiente fresco y húmedo.

En Cuenca, el cielo permanecerá mayormente nublado, con valores de 8 a 19 °C y un 15 % de probabilidad de lluvias, manteniendo un clima más fresco y estable en comparación con la capital.

Radiación solar: niveles moderados a altos

A pesar de la nubosidad en varias ciudades, la radiación UV alcanzará niveles moderados a altos, sobre todo en la Costa y en horas centrales del día en la Sierra. Se recomienda el uso de protector solar, sombreros o gorras y gafas con filtro UV para evitar daños en la piel y los ojos.

Recomendaciones para el clima de este viernes

En la Costa , aprovechar el tiempo soleado para actividades al aire libre, manteniendo siempre hidratación y protección solar.

En la Sierra , portar paraguas o impermeable será útil ante lluvias dispersas , además de ropa en capas para enfrentar las variaciones de temperatura.

Mantener precaución en carreteras, especialmente en zonas donde se registren lluvias intermitentes, para evitar incidentes por pavimento mojado.

En conclusión, el viernes 29 de agosto tendrá un clima contrastante en el país, con estabilidad y sol en la Costa, mientras que en la Sierra predominarán la nubosidad y las lluvias dispersas.