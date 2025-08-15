Clima en Ecuador este viernes 15 de agosto: nubosidad y lluvias moderadas en gran parte del país

El panorama del clima de este viernes 15 de agosto estará marcado por cielos nublados y una probabilidad significativa de lluvias en varias regiones. Tanto la Costa como la Sierra compartirán un escenario similar: temperaturas moderadas y humedad alta, con precipitaciones intermitentes que podrían alterar la movilidad y actividades al aire libre.

Costa: cielo cubierto y precipitaciones posibles

En Portoviejo, el termómetro oscilará entre 21 y 28 °C. La jornada estará nublada, con un 55 % de probabilidad de lluvias, especialmente en horas vespertinas. En

Manta, el clima será similar, con temperaturas entre 20 y 27 °C y un 40 % de posibilidad de precipitaciones, bajo un cielo mayormente cubierto.

Guayaquil tendrá mínimas de 21 °C y máximas de 29 °C, con nubosidad densa y una probabilidad de lluvia del 50 %, lo que podría generar charcos y tráfico lento en ciertas avenidas.

Quito: cielo gris y clima húmedo

En la capital ecuatoriana, se prevén temperaturas entre 8 y 17 °C, cielo totalmente cubierto y un 45% de probabilidad de lluvias ligeras. El ambiente será fresco y húmedo durante todo el día, por lo que se sugiere portar ropa que proteja del frío y la humedad.

Radiación solar: precauciones a pesar de las nubes

Aunque el cielo permanecerá cubierto en la mayoría de ciudades, la radiación UV puede alcanzar niveles moderados a altos, especialmente en las horas centrales. El uso de protector solar, gafas con filtro UV y sombrero sigue siendo necesario para evitar daños a la piel y los ojos.

Cuenca: clima fresco y probabilidad de lluvia

La capital azuaya tendrá una jornada con temperaturas entre 8 y 18 °C, bajo un cielo completamente nublado. La probabilidad de lluvias es del 50%, principalmente en horas de la tarde y noche. La humedad y el viento suave contribuirán a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda vestir ropa abrigada y llevar paraguas o impermeable. Las condiciones son típicas de la temporada y podrían favorecer a la vegetación, aunque para los transeúntes será importante tomar precauciones.

Recomendaciones finales

Este viernes, la combinación de nubosidad y lluvias intermitentes sugiere llevar siempre un paraguas o impermeable, sin importar la ciudad en la que te encuentres. Las temperaturas moderadas brindarán cierto confort, pero la humedad y la radiación solar exigen precaución. Mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos y planificar las actividades con anticipación será clave para una jornada segura.