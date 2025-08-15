Clima en Ecuador este sábado 16 de agosto: nubosidad en gran parte del territorio y lluvias aisladas en la Sierra y la Costa

El clima en Ecuador para este sábado 16 de agosto estará dominado por la presencia de nubosidad en buena parte del país, acompañada de temperaturas moderadas y lluvias aisladas en algunos sectores, especialmente en la Sierra y ciertas zonas de la Costa. Aunque varias ciudades costeras disfrutarán de condiciones estables, otras experimentarán precipitaciones intermitentes que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

Costa: entre estabilidad y lluvias esporádicas

En Portoviejo, se prevé un cielo nublado con temperaturas que irán de 20 a 29 °C, sin probabilidad de lluvias, lo que favorecerá el desarrollo de actividades turísticas y recreativas. La humedad se mantendrá moderada, pero las nubes podrían impedir una sensación térmica alta.

Manta tendrá un panorama parcialmente soleado, con temperaturas entre 21 y 25 °C y 0 % de probabilidad de lluvias, ideal para el turismo de playa y actividades al aire libre, aunque se recomienda mantener medidas de protección solar.

En Guayaquil, el clima será más variable: temperaturas de 20 a 29 °C, cielo nublado y una probabilidad de lluvias del 35 %, principalmente en la tarde. Esto podría ocasionar chaparrones cortos que, aunque no intensos, pueden generar charcos y tráfico lento en zonas bajas.

Sierra: nubosidad persistente y lluvias aisladas

En Quito, se esperan temperaturas entre 7 y 18 °C, con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvias del 55 %, que podrían presentarse en forma de lloviznas prolongadas. La humedad alta hará que la sensación térmica sea más baja, sobre todo en la mañana y la noche.

Cuenca presentará temperaturas de 8 a 18 °C, cielo nublado y 35 % de probabilidad de lluvias en horas de la tarde. Aunque las precipitaciones no serían intensas, sí podrían afectar a quienes planeen actividades al aire libre. La sensación térmica será fresca durante toda la jornada.

Comportamiento climático general

Las condiciones previstas para este sábado responden a la interacción de masas de aire húmedo provenientes del Pacífico, que favorecerán la nubosidad en la Costa, y la influencia de sistemas atmosféricos propios de la Sierra que mantienen un alto contenido de humedad. Esto genera un ambiente propicio para lluvias en la región interandina y en zonas costeras puntuales.

Radiación solar y recomendaciones

A pesar de la presencia de nubes, la radiación ultravioleta alcanzará niveles moderados a altos en gran parte del país. En ciudades de altura como Quito y Cuenca, el riesgo será mayor debido a la altitud. Se recomienda el uso de bloqueador solar, gafas con filtro UV y sombrero o gorra, incluso cuando el cielo permanezca gris.

Este sábado, quienes se encuentren en la Costa, particularmente en Portoviejo y Manta, podrán disfrutar de un clima estable, aunque en Guayaquil se sugiere precaución por lluvias breves en la tarde. En la Sierra, la probabilidad de precipitaciones y las temperaturas frescas requieren ropa abrigada e impermeable.

En todo el país, mantenerse hidratado, protegerse de la radiación y planificar actividades considerando el pronóstico ayudará a evitar inconvenientes y aprovechar mejor el día.