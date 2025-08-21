Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

El clima en Ecuador para este jueves 21 de agosto se caracterizará por condiciones estables y soleadas en la Costa, mientras que en la Sierra se prevé un ambiente fresco con nubosidad variable y posibilidad de lluvias aisladas. Las condiciones favorecerán las actividades al aire libre en buena parte del territorio, aunque en ciudades de la Sierra será conveniente tomar precauciones ante precipitaciones dispersas.

Costa: cielos despejados y temperaturas cálidas

En Portoviejo, se espera un día soleado, con temperaturas entre 20 y 30 °C y 0 % de probabilidad de lluvias, lo que permitirá realizar actividades recreativas y deportivas sin inconvenientes.

Manta también disfrutará de un panorama similar, con temperaturas que oscilarán entre 20 y 28 °C, cielo soleado y ausencia de lluvias.

Guayaquil será la ciudad más cálida de la Costa, con temperaturas de 20 a 31 °C, cielo despejado y 0 % de probabilidad de precipitaciones, lo que favorecerá el turismo, las actividades comerciales y la movilidad urbana.

Sierra: clima fresco y posibilidad de lluvias aisladas

En Quito, las temperaturas se moverán entre 8 y 20 °C, con cielo parcialmente soleado y una probabilidad de lluvias del 30 %, principalmente en horas de la tarde. Estas lluvias serán ligeras y dispersas, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeable por precaución.

En Cuenca, el clima será fresco, con temperaturas entre 7 y 21 °C, cielo parcialmente soleado y 20 % de probabilidad de lluvias. Esto sugiere que la mayor parte del día se mantendrá estable, pero con la posibilidad de lloviznas aisladas hacia la tarde.

Radiación solar: protección necesaria en todo el país

A pesar de la nubosidad en algunas zonas de la Sierra, la radiación UV alcanzará niveles moderados a altos. Especialmente en ciudades de altura como Quito y Cuenca, así como en la Costa con cielos despejados. Se recomienda aplicar protector solar, usar gafas con filtro UV y cubrirse con sombrero o gorra para proteger la piel y los ojos.

Recomendaciones generales

El jueves 21 de agosto será ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la Costa, con cielos soleados y temperaturas cálidas. En la Sierra, aunque la jornada será mayormente estable, la probabilidad de lluvias aisladas en Quito y Cuenca requiere precaución al planificar actividades. Mantenerse hidratado y protegido de la radiación solar permitirá aprovechar el día de manera segura y cómoda.

En resumen, el país experimentará un día mayormente estable, con sol y temperaturas agradables en la Costa y un ambiente fresco y parcialmente soleado en la Sierra, con mínimas posibilidades de lluvias dispersas.