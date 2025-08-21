COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Descubre el clima en Cuenca este 21 de agosto. Temperaturas agradables y cielos parcialmente soleados invitan a actividades al aire libre.
En la ciudad, las temperaturas oscilarán entre 7 y 21 °C.
En la ciudad, las temperaturas oscilarán entre 7 y 21 °C.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Este jueves 21 de agosto, Cuenca disfrutará de un clima mayormente estable, con cielos parcialmente soleados y temperaturas moderadas, lo que la convierte en un día ideal para actividades al aire libre, turismo y recreación. Aunque existe una ligera probabilidad de lluvias, la mayor parte del día se mantendrá seco y con buena visibilidad.

En la ciudad, las temperaturas oscilarán entre 7 y 21 °C, con un ambiente fresco en la mañana y la noche, y agradable durante las horas centrales del día. La nubosidad será parcial, permitiendo que los rayos del sol iluminen buena parte de la ciudad y generen un clima confortable para caminatas, recorridos turísticos o actividades deportivas. La probabilidad de lluvias es del 20 %, lo que indica que podrían presentarse lloviznas ligeras de manera ocasional, especialmente hacia la tarde, pero sin afectar significativamente el desarrollo de las actividades.

Radiación solar y protección

A pesar de la nubosidad parcial, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos, propios de las ciudades de altura como Cuenca. Se recomienda el uso de protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero. Sobre todo durante las horas de mediodía, cuando la radiación alcanza su punto máximo.

El clima permitirá que la ciudadanía pueda disfrutar de recorridos turísticos por el centro histórico, parques y plazas, así como realizar actividades deportivas al aire libre. La ligera probabilidad de lluvias no supone mayores riesgos, pero es conveniente llevar un paraguas pequeño o impermeable como medida preventiva. La frescura matutina y nocturna invita a vestir en capas para mantener el confort térmico.

Comparación del clima con otras ciudades del país

Mientras Cuenca tendrá un día parcialmente soleado y fresco, la Costa experimentará condiciones completamente soleadas y estables. Portoviejo contará con temperaturas entre 20 y 30 °C y 0 % de lluvias, Manta con 20 a 28 °C, igualmente sin precipitaciones. Guayaquil será la más cálida, con 20 a 31 °C y cielos despejados. En la Sierra, Quito registrará 8 a 20 °C, cielo parcialmente soleado y una probabilidad de lluvias del 30 %, ligeramente superior a la de Cuenca, por lo que los capitalinos deberán estar atentos a posibles lloviznas ligeras.

Recomendaciones para la jornada

Se sugiere aprovechar las horas soleadas para actividades al aire libre y turismo, manteniendo hidratación adecuada y protección solar. Aunque la probabilidad de lluvias es baja, es recomendable portar paraguas o impermeable pequeño por precaución. La ropa en capas ayudará a adaptarse a la frescura de la mañana y la noche. Mientras que, durante el día será suficiente ropa ligera y cómoda.

En resumen, Cuenca tendrá un jueves 21 de agosto mayormente soleado, con temperaturas agradables y solo leves posibilidades de lluvias. Una jornada ideal para disfrutar del entorno urbano y natural de la ciudad con comodidad y seguridad.

