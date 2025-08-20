COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Cinco ecuatorianos disputan los play-offs de la Conference League este jueves

Ángelo Preciado, Jordi Govea, Nilson Angulo, Kendry Páez y Keny Arroyo disputan los play-offs de la UEFA Conference League 2025, buscando la fase de grupos.
Cinco ecuatorianos disputan los play-offs de la Conference League
Kendry Páez, Angelo Preciado y Nilson Angulo jugarán este jueves en la Conference League.
Cinco ecuatorianos disputan los play-offs de la Conference League
Kendry Páez, Angelo Preciado y Nilson Angulo jugarán este jueves en la Conference League.

Este jueves 21 de agosto de 2025, cinco futbolistas ecuatorianos, Ángelo Preciado, Jordi Govea, Nilson Angulo, Kendry Páez y Keny Arroyo, competirán en los partidos de ida de los play-offs de la UEFA Conference League en distintas ciudades de Europa, con el objetivo de clasificar a la fase de grupos.

Sparta Praga vs. Riga FC

El Sparta Praga, equipo del lateral ecuatoriano Ángelo Preciado, se enfrentará al Riga FC de Letonia a las 13h00 (hora de Ecuador) en el epet ARENA de Praga, República Checa, por el duelo de ida de los play-offs de la UEFA Conference League 2025/2026. En la tercera ronda clasificatoria, el Sparta Praga venció al Ararat-Armenia por un global de 6-2, con Preciado asistiendo en el partido de vuelta (2-1) El ganador del cruce avanzará a la fase de grupos.

Preciado, de 28 años, ingresó al minuto 66 en el último partido y busca consolidarse como titular. El Riga FC superó al Beitar Jerusalem por 4-3 en el global de la tercera ronda.

NK Olimpija Ljubljana vs. FC Noah

El NK Olimpija Ljubljana, club del ecuatoriano Jordi Govea, se medirá al FC Noah de Armenia a las 13h00 en el Estadio Stožice de Liubliana, Eslovenia. En la fase anterior, el equipo esloveno derrotó al KF Egnatia por 4-2 en el global, aunque Govea, de 26 años, no fue convocado. El FC Noah avanzó tras eliminar al Sliema Wanderers por 7-0 en la tercera ronda. La serie definirá un clasificado a la fase de grupos.

Anderlecht vs. AEK Athens

El Anderlecht, donde milita Nilson Angulo, enfrentará al AEK Athens FC de Grecia a las 13h00 en el Lotto Park de Bruselas, Bélgica. En la tercera ronda, el conjunto belga superó al FC Sheriff Tiraspol por 4-1 en el global, con un gol de Angulo, de 23 años, en el partido de ida. El AEK Athens eliminó al Aris Limassol por 5-3 en el global. Este cruce es clave para acceder a la fase de grupos.

Racing Strasbourg vs. Brøndby IF

El Racing Strasbourg, equipo del joven ecuatoriano Kendry Páez, jugará contra el Brøndby IF de Dinamarca a las 13h00 en el Stade de la Meinau de Estrasburgo, Francia. El Strasbourg avanzó tras vencer al Víkingur Reykjavík por 4-3 en la tercera ronda, mientras que el Brøndby superó al Havnar Bóltfelag por el mismo marcador, según UEFA.com. Páez, de 18 años, busca minutos en esta eliminatoria crucial.

Beşiktaş vs. Lausanne-Sport

El Beşiktaş JK, con el ecuatoriano Keny Arroyo, se enfrentará al Lausanne-Sport de Suiza este 21 de agosto a las 13h15 (hora de Ecuador) en el Stade de la Tuilière de Lausana, Suiza. En la tercera ronda, el Beşiktaş venció al St. Patrick’s Athletic por 7-3 en el global, con Arroyo, de 19 años, como titular en el partido de vuelta, según X posts. El Lausanne-Sport eliminó al FC Astana por 5-1.

Contexto de la UEFA Conference League

 La UEFA Conference League 2025/26 es la tercera competición de clubes de la UEFA, con 155 equipos en las fases clasificatorias, de los cuales 24 avanzarán a la fase de grupos junto a 12 perdedores de los play-offs de la Europa League. Los partidos de ida de los play-offs se juegan el 21 de agosto, y los de vuelta el 28 de agosto, con la fase de grupos iniciando en octubre 2025. La presencia de cinco ecuatorianos resalta el crecimiento del fútbol tricolor en Europa.

