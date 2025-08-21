Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Cienciano perdió 0-2 ante Bolívar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Perú, quedando eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana tras un global de 4-0, con goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Derrota en casa y despedida del torneo

Cienciano, con la participación del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, fue derrotado 0-2 por Bolívar. Los goles bolivianos fueron anotados por Martín Cauteruccio a los 15 minutos desde el punto penal y Damián Batallini a los 46 minutos del primer tiempo.

El encuentro mostró a un Cienciano con 57% de posesión y 19 disparos al arco, frente a 11 de Bolívar, que completó 203 pases correctos contra 342 de los locales. A pesar de las estadísticas, los cusqueños no lograron vulnerar la portería defendida por Carlos Lampe, quien realizó cinco atajadas clave.

Garcés, de 35 años, jugó los 90 minutos pero no pudo marcar. Bolívar, dirigido por Flavio Robatto, avanzó a los cuartos de final con un global de 0-4, tras vencer también 0-2 en el partido de ida en La Paz.

Goles tempranos sellan la serie

El primer gol llegó a los 15 minutos, cuando Maximiliano Amondarain cometió una falta dentro del área, sancionada como penal. Cauteruccio, exjugador de Sporting Cristal, convirtió desde los 12 pasos, sumando su cuarto gol en la Copa Sudamericana 2025, tras anotar también en el partido de ida y en ambos duelos contra Palestino en la fase previa.

Al cierre del primer tiempo, a los 46 minutos, Batallini cabeceó un centro de José Sagredo, superando al arquero Juan Cruz Bolado tras una desatención defensiva, según libero.pe. Cienciano intentó reaccionar en la segunda mitad, con un tiro libre de Alejandro Hohberg que Lampe desvió al córner al minuto 77, pero no logró descontar.

Bolívar mantuvo el control táctico, priorizando la gestión del tiempo y la solidez defensiva. No se registraron tarjetas rojas en el encuentro, arbitrado por el ecuatoriano Augusto Aragón, con Franklin Congo en el VAR.

Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025, en su 24ª edición, reúne a 44 equipos en su fase inicial, con 16 avanzando a los octavos de final, según CONMEBOL. Cienciano, líder invicto del Grupo H con 10 puntos, superó a Atlético Mineiro, Caracas y Deportes Iquique, pero no pudo mantener su nivel en esta fase, afectado por las salidas de Christian Cueva, Gaspar Gentile y Josué Estrada.

Bolívar, tercero en la Primera División boliviana con 33 puntos, llegó tras golear 6-0 en el global a Palestino en los play-offs. Su efectividad en La Paz (2-0) y en Cusco consolidó su pase, apoyados por Cauteruccio, con cinco goles y dos asistencias en siete partidos con el club.

Próximos pasos para ambos equipos

Cienciano, dirigido por Carlos Desio, se despidió del torneo y ahora se enfocará en la Liga 1 2025, donde ocupa el décimo puesto con 5 puntos tras seis fechas del Torneo Clausura. Su próximo partido será ante Atlético Grau el 24 de agosto en Lima. Bolívar enfrentará a Atlético Mineiro o Godoy Cruz en los cuartos de final, con fechas por confirmar entre el 16 y 18 de septiembre.