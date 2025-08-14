Christian Nodal rompe el silencio: confesiones, disculpas y polémica tras su boda con Ángela Aguilar

A poco más de un año de que se sellara uno de los capítulos más mediáticos de la música regional mexicana —la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu en mayo de 2024—, el intérprete vuelve a acaparar reflectores. La razón: una explosiva entrevista concedida a Adela Micha para La Saga, publicada el pasado 13 de agosto, en la que el cantante no dejó tema sin tocar.

Desde sus disculpas públicas a la madre de su hija, hasta los detalles íntimos de su vertiginoso romance con Ángela Aguilar, pasando por revelaciones de su vida como padre, Nodal se mostró más frontal que nunca.

«Me sentí perdido» -Christian Nodal

En uno de los momentos más comentados de la charla, Nodal recordó el impacto que le causaron las declaraciones de Cazzu en un podcast, en octubre de 2024. “Yo me sentí muy perdido, porque la relación estaba bien… Para nosotros era más fuerte una imagen juntos. Una imagen dice más que mil palabras, porque estaban inventando muchas cosas”, expresó el artista.

Según su versión, la ruptura definitiva ocurrió el 8 de mayo de 2024, aunque reconoció que antes de ese día habían terminado “al menos seis veces”. A los pocos días, comenzó a salir con Ángela Aguilar.

Una boda en Roma… y otra en México

Nodal confirmó que el 29 de mayo de 2024, apenas 21 días después de poner punto final a su relación con Cazzu, celebró una boda “espiritual” con Ángela en Roma. Posteriormente, el 24 de julio, la pareja contrajo matrimonio civil en Morelos. “En el avión dije: ‘Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir’. No se podía hacer una boda legal en Roma, así que fue espiritual”, relató.

El cantante aseguró que Cazzu estaba al tanto de su relación y de la boda antes de que se hiciera pública.

Disculpas a Cazzu y defensa como padre

En otro segmento, Nodal sorprendió al enviar un mensaje de reconciliación personal: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me mega enamoré. Siempre quise cuidar su dolor o su tristeza”, dijo.

Asimismo, negó problemas legales por manutención y enfatizó que “nunca ha faltado y jamás le va a faltar nada a su hija Inti». Sin embargo, lamentó que su comunicación con Cazzu se limite a asuntos legales.

Críticas y contradicciones

Aunque Nodal insistió en que Ángela “no existía” como pareja durante su relación con Cazzu, las declaraciones contrastan con lo que Aguilar comentó a la Revista Hola!, donde describió su noviazgo como “la continuación de una historia de amor”.

Las redes no tardaron en señalar la aparente contradicción, avivando la polémica sobre la línea de tiempo sentimental del cantante.

«Nací con un alma enamorada» -Christian Nodal

En la parte más comentada de la entrevista, Nodal abordó las críticas que lo señalan de mujeriego: “Mira, la gente dice que yo soy mujeriego […] nací con un problema más grande que ser mujeriego, y es nacer con un alma enamorada. Yo no creo que eso sea un problema. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto”.

Para sus detractores, esta frase fue casi una advertencia velada sobre la estabilidad de su matrimonio con Ángela Aguilar.

Una historia que sigue escribiéndose

La entrevista de Nodal ha reabierto un capítulo mediático que parecía cerrado. Entre declaraciones que mezclan confesiones, justificaciones y romanticismo, el cantante demuestra que, en su vida, el amor y la controversia siguen caminando de la mano.

Y, como suele ocurrir con sus historias, el público ya espera la próxima canción… o el próximo titular.