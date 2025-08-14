COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Confesión

Christian Nodal rompe el silencio: confesiones, disculpas y polémica tras su boda con Ángela Aguilar

Descubre los detalles de la explosiva entrevista con Nodal, donde habla de su vida y su relación con Cazzu y Ángela Aguilar.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Christian Nodal rompe el silencio: confesiones, disculpas y polémica tras su boda con Ángela Aguilar
El cantante reveló varios temas en entrevista con Adela Micha.
Christian Nodal rompe el silencio: confesiones, disculpas y polémica tras su boda con Ángela Aguilar
El cantante reveló varios temas en entrevista con Adela Micha.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

A poco más de un año de que se sellara uno de los capítulos más mediáticos de la música regional mexicana —la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu en mayo de 2024—, el intérprete vuelve a acaparar reflectores. La razón: una explosiva entrevista concedida a Adela Micha para La Saga, publicada el pasado 13 de agosto, en la que el cantante no dejó tema sin tocar.

Desde sus disculpas públicas a la madre de su hija, hasta los detalles íntimos de su vertiginoso romance con Ángela Aguilar, pasando por revelaciones de su vida como padre, Nodal se mostró más frontal que nunca.

«Me sentí perdido» -Christian Nodal

En uno de los momentos más comentados de la charla, Nodal recordó el impacto que le causaron las declaraciones de Cazzu en un podcast, en octubre de 2024. “Yo me sentí muy perdido, porque la relación estaba bien… Para nosotros era más fuerte una imagen juntos. Una imagen dice más que mil palabras, porque estaban inventando muchas cosas”, expresó el artista.

Según su versión, la ruptura definitiva ocurrió el 8 de mayo de 2024, aunque reconoció que antes de ese día habían terminado “al menos seis veces”. A los pocos días, comenzó a salir con Ángela Aguilar.

Una boda en Roma… y otra en México

Nodal confirmó que el 29 de mayo de 2024, apenas 21 días después de poner punto final a su relación con Cazzu, celebró una boda “espiritual” con Ángela en Roma. Posteriormente, el 24 de julio, la pareja contrajo matrimonio civil en Morelos. “En el avión dije: ‘Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir’. No se podía hacer una boda legal en Roma, así que fue espiritual”, relató.

El cantante aseguró que Cazzu estaba al tanto de su relación y de la boda antes de que se hiciera pública.

Disculpas a Cazzu y defensa como padre

En otro segmento, Nodal sorprendió al enviar un mensaje de reconciliación personal: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me mega enamoré. Siempre quise cuidar su dolor o su tristeza”, dijo.

Asimismo, negó problemas legales por manutención y enfatizó que “nunca ha faltado y jamás le va a faltar nada a su hija Inti». Sin embargo, lamentó que su comunicación con Cazzu se limite a asuntos legales.

Críticas y contradicciones

Aunque Nodal insistió en que Ángela “no existía” como pareja durante su relación con Cazzu, las declaraciones contrastan con lo que Aguilar comentó a la Revista Hola!, donde describió su noviazgo como “la continuación de una historia de amor”.

Las redes no tardaron en señalar la aparente contradicción, avivando la polémica sobre la línea de tiempo sentimental del cantante.

«Nací con un alma enamorada» -Christian Nodal

En la parte más comentada de la entrevista, Nodal abordó las críticas que lo señalan de mujeriego: “Mira, la gente dice que yo soy mujeriego […] nací con un problema más grande que ser mujeriego, y es nacer con un alma enamorada. Yo no creo que eso sea un problema. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto”.

Para sus detractores, esta frase fue casi una advertencia velada sobre la estabilidad de su matrimonio con Ángela Aguilar.

Una historia que sigue escribiéndose

La entrevista de Nodal ha reabierto un capítulo mediático que parecía cerrado. Entre declaraciones que mezclan confesiones, justificaciones y romanticismo, el cantante demuestra que, en su vida, el amor y la controversia siguen caminando de la mano.

Y, como suele ocurrir con sus historias, el público ya espera la próxima canción… o el próximo titular.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Christian Nodal rompe el silencio: confesiones, disculpas y polémica tras su boda con Ángela Aguilar

Besiktas, Anderlecht y Olimpija con ecuatorianos avanzan a playoffs de Conference League

Filomena Chávez, expulsada de la escuela por gritar: “¡Que viva Alfaro!”

Temperaturas inusuales y cielos nublados marcan el inicio de agosto en Santo Domingo de los Tsáchilas

Erik Lamela se retira del fútbol y se une al cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Christian Nodal rompe el silencio: confesiones, disculpas y polémica tras su boda con Ángela Aguilar

Besiktas, Anderlecht y Olimpija con ecuatorianos avanzan a playoffs de Conference League

Filomena Chávez, expulsada de la escuela por gritar: “¡Que viva Alfaro!”

Temperaturas inusuales y cielos nublados marcan el inicio de agosto en Santo Domingo de los Tsáchilas

Erik Lamela se retira del fútbol y se une al cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Besiktas, Anderlecht y Olimpija con ecuatorianos avanzan a playoffs de Conference League

Filomena Chávez, expulsada de la escuela por gritar: “¡Que viva Alfaro!”

Temperaturas inusuales y cielos nublados marcan el inicio de agosto en Santo Domingo de los Tsáchilas

Erik Lamela se retira del fútbol y se une al cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla

Asesinos disfrazados de militares ejecutan a dos hombres en Puebloviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO