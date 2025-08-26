ChatMigrante: nueva herramienta de inteligencia artificial para inmigrantes en Estados Unidos

ChatMigrante, un asistente virtual creado con inteligencia artificial (IA), ya está disponible en Estados Unidos para responder consultas de inmigrantes a través de WhatsApp.

Esta innovadora herramienta en español combate la desinformación en temas migratorios, brindando información clara y confiable. Los usuarios pueden acceder al servicio sin costo y sin necesidad de registrarse o compartir datos personales.

La iniciativa surge de Factchequeado, una organización sin fines de lucro dedicada a erradicar la desinformación en comunidades latinas y caribeñas. Su objetivo principal con ChatMigrante es facilitar orientación sobre procesos migratorios, garantizando la privacidad de quienes utilizan este servicio gratuito. La herramienta usa fuentes oficiales del gobierno estadounidense y una investigación propia para responder las preguntas.

Cómo usar ChatMigrante en WhatsApp

Ana María Carrano, jefa de redacción de Factchequeado, explicó que para comenzar a usar ChatMigrante, solo basta con enviar la palabra “hola” al número +1 (646) 873-6087 en WhatsApp.

No requiere descargas adicionales ni registro, lo que facilita el acceso inmediato a esta IA para inmigrantes. El sistema responde en tiempo real a preguntas frecuentes sobre trámites migratorios.

Entre las consultas que ChatMigrante puede resolver destacan: “¿Qué es el asilo?”, “¿Puedo solicitar TPS?”, y “¿Cómo saber si tengo una orden de deportación?”. La claridad en estas respuestas contribuye a que los usuarios reciban información precisa y verificada, evitando la desinformación que afecta a muchas personas en situación migratoria.

Qué ofrece y qué no ofrece ChatMigrante

ChatMigrante orienta sobre procesos migratorios, pero no reemplaza la asesoría legal especializada. La herramienta funciona como una guía rápida y confiable, transmitiendo información verificada y apuntando a instituciones oficiales donde los inmigrantes pueden buscar ayuda formal. Si bien no ofrece asesoría legal, sí ayuda a entender mejor los derechos y los procedimientos legales.

Destaca también que ChatMigrante no almacena datos privados y evita derivar a servicios pagos o dudosos. Esta característica fortalece la confianza de los usuarios al momento de consultar asuntos sensibles relacionados con la migración en Estados Unidos. Además, la IA se actualiza con la legislación vigente para entregar respuestas seguras y recientes.

Un recurso seguro contra la desinformación migratoria

Factchequeado diseñó ChatMigrante como un recurso en español que combate rumores y estafas que proliferan en redes sociales. Esta herramienta tecnológica facilita el acceso a información legítima y confiable, especialmente para quienes no dominan el inglés, fortaleciendo la comunidad hispana en Estados Unidos.

Las consultas más comunes que resuelve incluyen cómo consultar el estatus migratorio, requisitos para visas o residencias, opciones ante la expiración de un permiso, y derechos para personas detenidas por autoridades migratorias.

ChatMigrante proporciona a la comunidad hispana una vía práctica y confiable para navegar en procesos legales complejos con información veraz.