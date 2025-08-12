Central hidroeléctrica Sarapullo finaliza mantenimiento anual, anunció CELEC

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) finalizó el mantenimiento preventivo anual de la Central Hidroeléctrica Sarapullo, de 49 megavatios, entre el 10 de julio y el 8 de agosto de 2025, en Tandapi, Pichincha.

Mantenimiento de la Central Sarapullo

CELEC EP llevó a cabo trabajos en la Central Hidroeléctrica Sarapullo, ubicada en Tandapi, Pichincha. Técnicos especializados revisaron y repararon generadores, turbinas tipo Francis, celdas de media tensión y sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos. Además, dragaron el embalse del río Pilatón, eliminando sedimentos para mejorar el flujo de agua. «Estos trabajos, realizados en un mes, garantizan que la central opere sin interrupciones», según CELEC EP.

La central cuenta con tres turbinas Francis, cada una con una capacidad de 16,3 megavatios, sumando un total de 49 megavatios. Desde su puesta en marcha el 1 de marzo de 2023, ha generado 168.840,58 megavatios-hora hasta febrero de 2024, según datos oficiales de CELEC EP. Esto equivale a un promedio mensual de 16.302 megavatios-hora.

Ubicación y detalles técnicos de Sarapullo

La Central Sarapullo forma parte del Complejo Hidroeléctrico Toachi Pilatón, que incluye las centrales Alluriquín (204 MW) y Mini Toachi (1,4 MW), con una capacidad total de 254,4 megavatios. Situada en el río Pilatón, a unos 70 km de Quito, opera como una central de tipo run-of-river (energía hidroeléctrica que utiliza el flujo natural de un río para generar electricidad, sin la necesidad de grandes embalses) aprovechando la corriente del río sin necesidad de un gran embalse.

El sistema incluye 20 km de túneles, con el mayor de 8,5 km, y una caída de agua de 130 metros. La energía se conecta al Sistema Nacional Interconectado (SNI) a través de una línea de transmisión de 230 kV y 12 km hasta la Subestación Alluriquín.

Impacto en la región y el país

Durante el estiaje, un periodo de bajas lluvias que afecta a las hidroeléctricas, Sarapullo aportó 50.000 megavatios-hora, ayudando a evitar cortes de energía. Entre febrero de 2022 y abril de 2023, generó 107.674,14 megavatios-hora, fortaleciendo el suministro eléctrico nacional.

Este aporte es crucial para comunidades locales como Manuel Cornejo Astorga, Alluriquín y Palo Quemado, por ejemplo , beneficia directamente a unas 3.000 personas. A d e m á s , impacta positivamente a cerca de 15.000 habitantes en zonas cercanas como La Esperanza y Santa Rosa. Por lo tanto , información reciente en redes sociales, como publicaciones en X, destaca la importancia de Sarapullo para la matriz energética de Ecuador.

El mantenimiento de Sarapullo fortalece la capacidad de Ecuador para producir energía renovable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. CELEC EP continúa trabajando en la finalización de la Central Alluriquín, parte del mismo complejo, para incrementar la producción de energía hidroeléctrica, se informó.