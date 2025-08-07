COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Nacional

Caso “Quimérico”: Alcalde de Pujilí y funcionarios municipales, detenidos por presunto peculado

Autoridades ejecutaron un amplio operativo en Pujilí por presunto peculado, que dejó al alcalde y varios funcionarios detenidos tras varios allanamientos simultáneos.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Alcalde de Pujilí detenido en operativo: esto se sabe del caso “Quimérico”
Alcalde de Pujilí detenido en operativo: esto se sabe del caso “Quimérico”
Alcalde de Pujilí detenido en operativo: esto se sabe del caso “Quimérico”
Alcalde de Pujilí detenido en operativo: esto se sabe del caso “Quimérico”

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, fue detenido este jueves el alcalde de Pujilí, José Alcides A.C., investigado por el presunto delito de peculado. La acción, enmarcada en el Caso “Quimérico”, incluyó el allanamiento de 20 domicilios y resultó en la detención de 17 personas, entre funcionarios del Municipio de Pujilí y ciudadanos particulares.

Allanamientos simultáneos y múltiples detenciones

La operación se desarrolló en horas de la madrugada de este jueves 7 de agosto y fue liderada por agentes de la Policía Nacional en coordinación con personal de la Fiscalía, informó el ministro del Interior, John Reimberg. El despliegue incluyó unidades especializadas en investigación de delitos económicos y corrupción.

Según información oficial difundida por el ministro Reimberg, los resultados preliminares del operativo son los siguientes:

  • 20 domicilios allanados
  • 13 funcionarios municipales detenidos
  • 3 personas naturales arrestadas
  • 1 funcionaria pública adicional detenida

Entre los capturados se encuentra José Alcides A.C., actual alcalde del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi,

Caso “Quimérico”: investigación en curso

El operativo forma parte de las acciones del denominado Caso “Quimérico”, que investiga posibles actos de peculado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como la apropiación indebida de fondos del Estado. Las indagaciones apuntan a irregularidades detectadas en la administración municipal.

Entre los elementos levantados durante la intervención constan computadoras, teléfonos celulares, discos duros, y documentación contable relacionada con procesos de contratación pública.

Alcalde de Pujilí, detenido

Pujilí, cantón de la provincia de Cotopaxi, ha estado en la mira de organismos de control en los últimos meses debido a denuncias ciudadanas sobre supuestas irregularidades en la gestión de obras y servicios municipales.

El delito de peculado, según el COIP, puede conllevar penas privativas de libertad de hasta trece años, dependiendo del monto del perjuicio y la calidad del funcionario involucrado.

Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con las investigaciones para determinar el grado de participación de los implicados y recuperar posibles fondos desviados del erario público.

El operativo sigue en desarrollo, y se prevé que en las próximas horas se emitan nuevos pronunciamientos oficiales conforme avance la etapa de instrucción fiscal.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Caso “Quimérico”: Alcalde de Pujilí y funcionarios municipales, detenidos por presunto peculado

Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos están bajo un nuevo estado de excepción por aumento de violencia

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Caso “Quimérico”: Alcalde de Pujilí y funcionarios municipales, detenidos por presunto peculado

Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos están bajo un nuevo estado de excepción por aumento de violencia

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos están bajo un nuevo estado de excepción por aumento de violencia

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO