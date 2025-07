Carolina Jaume estalla contra la prensa tras presunta agresión a su pareja: «Vamos a poner una orden de restricción»

La actriz ecuatoriana Carolina Jaume se cansó de ser acechada por los reporteros de farándula y aseguró que tomará medidas legales para mantenerlos alejados de ella.

La drástica decisión la tomó luego de que su actual pareja, cuya identidad no ha sido revelada, fue presuntamente golpeada en medio del acoso de los medios de comunicación.

Carolina Jaume pide respeto

El episodio tuvo lugar a la llegada de Carolina Jaume y su nuevo novio al cumpleaños de Alejandra Sánchez, conocida como ‘La Suka’, quien es una de las mejores amigas de la también presentadora de televisión.

Según dijo la guayaquileña, en el afán de conseguir una entrevista, su pareja habría sido golpeado por la cámara de un reportero. «Estamos tratando de ser lo más discretos posibles, pero es la forma cómo él es abordado, es de mala educación (…) Si van a hacer farándula, háganlo con educación, si quieren una información, háganlo con educación, pero no golpeen a mi pareja con la cámara», dijo la mediática actriz.

Agregó que su novio no es del mundo de la farándula, por lo que no le gusta dar entrevistas. «A él no le interesa ser grabado, como hay muchos figuretis de la farándula. Yo soy la conocida, no la persona que viene conmigo (…) no es justo que le peguen, que le pongan el micrófono en la cara, o nos acechen de esa manera», expresó.

Tomará medidas legales

Ante el acoso de la prensa de espectáculos, la rubia indicó que entiende por qué otras famosas nacionales toman medidas legales para protegerse. «(Voy a) denunciar, como tuvo que hacer Gabriela Pazmiño Yépez. Por eso entiendo que hay personas que demandan, es un abuso», recalcó a Viralizados.

Al ser cuestionada sobre una posible demanda, Carolina Jaume indicó: «Él es abogado, sabe cómo hacer las cosas, por ahora vamos a poner una orden de restricción».

¿Quién es el nuevo galán de Carolina Jaume?

Desde junio pasado, Carolina vive una nueva historia de amor, esta vez más alejada de los reflectores para cuidar su privacidad.

Medios nacionales han indicado que su nuevo amor es un argentino, quien no duda en acompañarla a diversos eventos sociales. “Él no es del medio, tiene su trabajo y por eso se mantiene alejado de la pantalla. Carolina lo ha cuidado como a un tesoro. La veo feliz, en paz. Él ha sido su complemento día a día, y sé que la relación va para largo”, dijo ‘La Suka’ sobre el tema, hace unas semanas.

Agregó que la decisión de revelar el nombre o el inicio de la relación depende exclusivamente de Carolina Jaume. “Ella sabrá cuándo hacerlo. Lo importante es que está viviendo un momento muy bonito”, señaló en la misma entrevista. (13).