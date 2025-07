Carlos Villagrán evita polémica sobre la bioserie de Chespirito en visita a Perú

Carlos Villagrán, célebre por su personaje Kiko en El Chavo del 8, llegó a Perú el 27 de julio de 2025 para presentar su espectáculo circense en el Mall de Bellavista, Callao, desatando nostalgia entre sus seguidores. Durante una rueda de prensa en Lima, el actor mexicano abordó preguntas sobre la serie Chespirito: sin querer queriendo, producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, descartando controversias y reafirmando su felicidad con su legado, sin interés en crear una bioserie propia.

un personaje percibido por algunos espectadores como egocéntrico y ambicioso. Sin embargo, el actor, con más de 50 años de trayectoria, evitó alimentar la polémica. “No he visto la serie”, afirmó con serenidad.

Carlos Villagrán enfatizó que su legado está en su trabajo en El Chavo del 8, no en interpretaciones externas. “Si viste mi trabajo, tú califícame. Si Kiko era presumido, no significa que yo lo sea. Soy feliz”, comentó a un medio local, manteniendo su característico buen humor. Al ser consultado sobre la posibilidad de producir su propia bioserie, fue tajante: “Nunca. No voy a hacer una bioserie. Estoy feliz con lo que hice”. Su postura refleja un deseo de evitar controversias y centrarse en el cariño del público.

La serie Chespirito: sin querer queriendo cambió los nombres de varios personajes reales por solicitud de los involucrados, incluyendo a Villagrán, representado como Marcos Barragán, y a Florinda Meza, renombrada como Margarita Ruiz. Esta decisión permitió a Villagrán distanciarse de una narrativa con la que no se identifica, sin confrontar directamente a los productores. “Los que me deben juzgar son ustedes”, dijo al público, destacando que su objetivo fue interpretar a un niño y que su éxito se mide por la conexión con la audiencia.

Agradecido con su público

Durante la rueda de prensa, Carlos Villagrán se mostró cercano y agradecido, priorizando los recuerdos positivos de su carrera. A pesar de los conflictos históricos en torno a El Chavo del 8, como disputas por derechos de autor y desencuentros entre el elenco, el actor optó por no profundizar en estas tensiones. “Mi verdad está en los programas, lo demás es lo de menos. El chiste es ser feliz”, afirmó.

La periodista peruana Magaly Medina, desde su programa Magaly TV, La Firme, comentó el 27 de julio que Villagrán ha manejado el tema con respeto. “No ha salido a destruir a nadie ni a victimizarse. Solo dijo: ‘esa no es mi historia y no necesito contarla’. Eso es raro en estos tiempos”, señaló Medina, destacando la postura discreta del actor frente a las versiones de la bioserie.

El Chavo del 8, creado por Roberto Gómez Bolaños, marcó a generaciones en América Latina y más allá, con emisiones en más de 50 países, según datos de Televisa. Las bioseries sobre figuras icónicas como Chespirito han generado interés, pero también controversias por las representaciones de los involucrados.