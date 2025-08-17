Carlos Candela es el nuevo director provincial de la Casa de la Cultura en Manabí

Carlos Candela es el nuevo director provincial de la Casa de la Cultura de Manabí, tras ganar las elecciones realizadas este sábado 17 de agosto de 2025.

Candela Sabando, uno de los siete candidatos que buscaron dirigir la CCE provincial, estará acompañado por Isabel Hernández y José Lizardo Navarro, como vocales principales. Además, de Patricio Parreño e Isabel Palma Vera, suplentes. Su administración será de cuatro años. Reemplaza a Fidel Intriago, quien busca la presidencia de la CCE Nacional, cuyas elecciones están suspendidas por una decisión judicial.

Propuestas del nuevo presidente

La propuesta de Candela, de la lista Unidad Cultural Manabita, es desarrollar un plan de trabajo inclusivo e integrador, para fomentar la educación y capacitación permanente con los artistas y gestores culturales, a través de convenios con institutos y universidades, para la profesionalización y validación de la trayectoria de los artistas.

Otro de sus objetivos es mejorar la sede de la CCE, afectada por inundaciones, así como de sus núcleos, con espacios dignos y seguros. Durante la campaña, Candela también habló de impulsar la economía creativa manabita, apoyando el talento a través de la monetización del sector artístico.

El gestor cultural es partidario de la autogestión y de fortalecer la gestión institucional a través de acuerdos con diferentes niveles de gobierno y con organizaciones internacionales.

Cantidad de votos que obtuvo Candela

La elección de este sábado se realizó en dos recintos electorales. En Manta, votaron los gestores culturales de ese cantón, y se unieron los Montecristi y Jaramijó. El otro recinto estuvo en Portoviejo, donde sufragaron los gestores culturales del resto de cantones de Manabí.

María Pía Alcívar, presidenta de la comisión electoral, informó que Candela ganó con 222 votos. Las actas con los resultados se hicieron público en redes sociales, donde se observa que la segunda lista que obtuvo la mayor cantidad de votos, fue la lista dos, con 112. Es decir, Candela ganó con 110 votos de diferencia.

En los dos recintos votaron 678 de los 1.652 empadronados, lo que reflejó un ausentismo de cerca del 59% de los empadronados. El proceso se realizó con normalidad y hubo veedores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Fidel Intriago felicitó a la nueva directiva

La posesión de la nueva directiva provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Manabí, será el próximo 29 de agosto de 2025.

Fidel Intriago, felicitó al nuevo presidente y a su directorio, acompañado con una fotografía con Candela.

«Hace algo más de 4 años conocí a Carlos Candela, llegó a mi oficina junto a Evita Coral, como dirigentes de la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador (UNAPE), gremio que hasta ese momento yo no conocía. Y luego de una larga charla, le propuse trabajar juntos (como lo he hecho siempre con todos), y juntos creamos la extensión de la Casa de la Cultura en el cantón Bolívar, nombrándolo coordinador. Y desarrollamos un gran trabajo articulado que no solo fortaleció a la Casa en Calceta sino la misma UNAPE en toda la provincia», expresó Intriago en su publicación.