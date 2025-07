Carlos Bernal, sentenciado junto al exvicepresidente Jorge Glas, no considera volver a Ecuador, según dice su abogado

El exsecretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, enfrenta una condena de 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo sentenció junto al exvicepresidente Jorge Glas el 30 de junio de 2025. Ambos deben pagar 250 millones de dólares como reparación al Estado. También enfrentan una multa de 60 salarios básicos.

La Fiscalía acusó a Bernal y Glas de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. Durante el juicio, Bernal participó vía telemática desde Estados Unidos. Reside allí desde 2018 y se dedica a una empresa de distribución de alimentos.

La jueza Mercedes Caicedo, ponente del caso, señaló irregularidades graves. “Carlos Bernal era quien ‘priorizaba las obras’ de reconstrucción de Manabí,” afirmó. Además, indicó que las contrataciones “fueron a parar a las arcas de su familia».

Carlos Bernal permanece en Estados Unidos

El abogado de Bernal, Roberto Calderón, defendió que su cliente no manejó fondos públicos. “Carlos Bernal nunca fue custodio de fondos públicos,” aseguró Calderón. También afirmó que Bernal no firmó contratos ni tuvo voto en el Comité. Su rol no incluía decisiones sobre obras prioritarias. Calderón aclaró que Bernal no es prófugo.

“Carlos Bernal ha tomado la decisión, desde el año 2018, de hacer de Estados Unidos su lugar de residencia,” explicó. En marzo de 2025, Interpol negó un pedido de Ecuador para emitir medidas contra Bernal.

No planea regresar

La CNJ inhabilitó a Bernal y Glas de por vida para cargos públicos. También perdieron sus derechos políticos por 25 años. Calderón insistió en que Bernal desconoce el proceso iniciado en 2019, el abogado también indicó que su cliente se enfoca en su negocio en Estados Unidos. La sentencia es de primera instancia y puede apelarse. La Fiscalía continuará investigando las obras vinculadas a familiares de Bernal. El caso destaca el mal uso de fondos de la Ley de Solidaridad. Bernal permanecerá en Estados Unidos, según su defensa.